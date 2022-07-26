عمر خورشيد أكرم حسني لازم يتشطب من النقابة

شن الفنان المصري الشاب عمر خورشيد هجومًا عَنّْيفًا على مواطنه والزميل أكرم حسني ؛ بسبب أزمة أغنية “لي” لمحمد منير والتي عرضت على شكل فِيْديو كليب الأربعاء الماضي على موقع يوتيوب، فهِيْ من تأليف وألحان أكرم حسني وتوزيع أمير محروس.

وقال خورشيد إنه يجب عزل أكرم حسني من 3 نقابات دون تحديد ماهِيْة تلك النقابات بسبب ما فعله مع المطرب محمد منير، واصفا ما فعله بـ “العيب”. قائمة العار واتحادات الله “.

تفاجأ جمهُور كينج، خلال الساعات الماضية، بحذف أغنيته الجديدة “لي” من قناة المنتج على موقع يوتيوب، حيث ظهرت رسالة توضيحية من موقع الفِيْديو الدولي، تفِيْد بحذف الأغنية على الترتيب. حقوق الملكية لمحمود المنسي.

ومحمود المنسي ملحن شاب أعلن قبل أيام أنه يمتلك حقوق ملكية لحن أغنية “لي” من كلمات وألحان أكرم حسني وغناها محمد منير. وأكرم حسني.

وحظي منشور عمر خورشيد بتفاعل واسع من متابعيه، حيث تراوحت الآراء من مؤيد إلَّى ناقد لأكرم حسني، حيث قال أحمد فتحي السراج “الآن علمت … كان على الملك أن ينتبه”. هكذا قبل الاستسلام لما يا ستو انا هُو “بينما قال ساهر السمري” هذه لحن تراثي لا يخص احد يا عمر الموزع استخدمها بشكل رائع برأيي “.

Al comentar sobre la publicación, Hanan Hashem dijo “Esta es una melodía folclórica, lo que significa que, como cualquier melodía, se renovará, es decir, cuándo y cuándo Fatuma cantó, la robaron, incluso si era necesario ser enemigos del éxito y السلام. “

بينما رأى هِيْثم الخميسي أنهما “كلاهما لصوص عمر .. أكرم ما سرقوه من منسي .. الاثنان سرقوا الفولكلور بالصدفة .. وكان الأمر سيكون أسهل لو أراد كل منهما أن يفعل. اعترف أنه استعار اللحن من الفولكلور وما ليس لنفسه “.