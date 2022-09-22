عمر ريم الهاشمي، تعتبر ريم إبراهيم الهاشمي من ابرز واهم الشخصيات اللامعة بالإمارات العربية المتحدة والتي شغلت الكثير من المناصب المهمة والبارزة في الامارات وكان من ابرز مناصبها وزيرة عربية بالإمارات العربية المتحدة تولت هذا المنصب البارز من 17 من شهر فبراير لعام 2008م وتبلغ ريم الهاشمي من العمر نحو 44 سنة وزوجها السفير سعيد الهاشمي والتي انجبت منه ثلاثة ابناء وهي من اصول إماراتية.

سيرة ريم الهاشمي الذاتية

ريم إبراهيم الهاشمي هي سياسية إماراتية الأصل والجنسية تعمل كوزيرة دولة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 17 فبراير 2008 م، بالإضافة إلى كونها المديرة العامة للجنة التنفيذية لمعرض دبي إكسبو ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة تافتس، ثم حصلت على درجة الماجستير من جامعة هارفارد عام 2002 م.

ريم الهاشمي ويكيبيديا

أهم ما يميز الوزيرة الإماراتية ريم إبراهيم الهاشمي تتمثل في النقاط التالية

الاسم ريم ابراهيم الهاشمي. الاسم بالانجليزي ريم ابراهيم الهاشمي. الميلاد 1978 م. العمر 44 سنة. الجنسية الإمارات العربية المتحدة. الجنسية إماراتي. اللغة العربية. اللغات الإنجليزية – الفرنسية. المهنة سياسي – وزير دولة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. المؤهلات بكالوريوس تخصص العلاقات الدولية واللغة الفرنسية من جامعة تافتس – ماجستير من جامعة هارفارد. الحالة الاجتماعية متزوج. اسم الزوج السفير سعيد الهاشمي. الأبناء ثلاثة.

هل ريم الهاشمي شيعية أم مسيحية

ريم إبراهيم الهاشمي تبلغ من العمر حوالي 44 عامًا، ولدت في إمارة دبي عام 1978 م، والجدير بالذكر أنها عملت كموظفة في المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدبي في بداية مسيرتها المهنية.، حتى شغلت منصب نائب سفير الدولة في واشنطن، ثم شغلت منصبًا في السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة وزير مفوض بقرار رسمي.

عمر ريم الهاشمي

زوج ريم الهاشمي هو سعيد محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بوزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة. أهم المعلومات المتعلقة به ما يلي

الاسم سعيد محمد الشامسي. العمر في الخمسينيات من عمره. تاريخ الميلاد غير معروف تماما. مكان الميلاد الامارات العربية المتحدة. الإقامة الإمارات العربية المتحدة. الحالة الاجتماعية متزوج. اسم الزوجة ريم الشامسي. الأبناء ثلاثة مؤهل دكتوراه في العلاقات الدولية – الجامعة الأمريكية بواشنطن. ماجستير في السياسة العامة الدولية – جامعة جونز هوبكنز بواشنطن حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية – جامعة أريزونا. الوظيفة مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بوزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى منصبه في المناصب التالية سفير لدى جمهورية الهند. سفير لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. سفير غير مقيم في جمهورية فنلندا. سفير غير مقيم في مملكة النرويج. اللغة الأم العربية. اللهجة خليجية – اماراتية.

زوج ريم الهاشمي ويكيبيديا

لم تعلن الوزيرة الإماراتية ريم الهاشمي طائفتها الدينية من قبل، حيث ولدت في أسرة مسلمة، وانتشرت تقارير عديدة بأنها طائفة شيعية، لكنها لم تنكر أو تؤكد ذلك، فهي مشغولة فقط. عملها السياسي والدبلوماسي.

ريم الهاشمي من الشخصيات البارزة واللامعة في الامارات العربية المتحدة والتي حققت نجاح واسع حول العالم ولا سيما بالامارات العربية المتحدة وتقلدت عدة منصابمهمة بالامارات العربية المتحدة رغم عمرها الصغير وهي تبلغ من العمر 44 سنة وتعمل حالياً وزيرة الامارات العربية المتحدة من عام 2008م.