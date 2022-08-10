كم عمر سلمى بهجت ؟، تعد سلمى بهجت إحدى الشخصيات التي أصبحت ترند الساعة وذلك بعد مقتلها على يد شاب مصري في العشرينات من العمر، بطريقة بشعة جدا، كما وتم نشر فيديو مقتل سلمى بهجت عبر منصات التواصل الإجتماعي، والذي أثار غضب الكثير من رواد السوشيال ميديا، وطالبوا بالقصاص بأسرع وقت، سنتعرف بشكل أكبر على من هي سلمى بهجت، وعمر سلمى بهجت بالتفصيل.

من هي سلمى بهجت ويكيبيديا

سلمى بهجت شخصية مصرية الجنيبة تعيش مع عائلتها في محافظة الشرقية في مدينة الزقازيق تدرس في جامعة الشروق تخصص إعلام، وتعد من الطالبات المتفوقات على قسمها، ورغم أنها طالبة إذ أنها تعمل على موقع الإلكتروني تابع لشركة مصرية، قتلت سلمى بنفس الطريقة التي قتلت فيها الطالبة نيرة أشرف طالبة المنصورة، حيث في الساعات الأخيرة من يوم الثلاثاء قام شاب يدعى إسلام محمد بطعن الشابة سلمى بهجت عدة طعنات أدى الى وفاتها على الفور رغم عمر سلمى بهجت الصغير.

عمر سلمى بهجت

يبلغ عمر سلمى بهجت عشرين عام، وهي من مواليد 2002، طالبة سنة ثالثة في كلية الإعلام، حصلت في الفصل السابق على الثانية على الدفعة، والجدير بالذكر أنها تحب شاب يدعى إسلام محمد، حيث حصلت بينهم بعض المشاكل الخاصة بهم أدى الى القيام بقتلها بالقرب من محكمة الزقازيق، وذلك عن طريق طعنها ستة عشر طعنة في مختلف جسدها أدى الى وفاتها على الفور دون معرفة سبب مقتل سلمى بهجت.

سلمى بهجت السيرة الذاتية

أثارت جريمة مقتل سلمى بهجت الشارع المصري بأكمله بعد مقتلها على يد الشاب إسلام محمد مما أثارت هذه القضية الشارع المصري، حيث تكررت هذه الجرائم بكثرة في جمهورية مصر العربية، وبالأخص بحق الفتيات، وفيما يخص السيرة الذاتية سلمى بهجت بالتفصيل:

الاسم الكامل: سلمى بهجت محمد محمود شعلة.

تاريخ الميلاد: 2002

مكان الولادة: منطقة أبي حماد، الزقازيق، مصر.

الجنسية: المصرية.

العمر: 20 عاماً.

الديانة: مسلمة.

الحالة الاجتماعية: عزباء.

المهنة: طالبة في كلية الإعلام.

تاريخ الوفاة: 9 آب أغسطس 2022.

فجع الشعب المصري بمقتل الشابة سلمى بهجت في محافظة الشرقية بالزقازيق بعد مقتلها على يد المدعو الشاب إسلام محمد بالقيام بطعنها عدة طعنات متفرقة في جسدها، والجدير الذكر عمر سلمى بهجت في العشرينات من عمرها