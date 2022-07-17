عمر كَمْال بشأن انفصاله عَنّْ حبيبته كنت بفضفض

وأوضح مطرب المهرجان عمر كَمْال حَقيْقَة انفصاله عَنّْ “صديقته”، مؤكدا أنه لا يتطلع لقيادة “الترند” على الإطلاق، خاصة عَنّْد الحديث عَنّْ أقرانه فِيْ الوسط الفني.

وأوضح عمر كَمْال، فِيْ بث مباشر عبر حسابه على فِيْسبوك، أنه تم تداول التسريب عليه أثناء حديثه عَنّْ انفصالهما، وتم تسجيله فِيْ سوريا فِيْ محادثة ودية مع إحدى وسائل الإعلام، وطلبت منه عدم نشره قائلاً ” كنت أناقش مشكلة شخصية لا تهم الجمهُور على الإطلاق ”.

وأضاف مذيع يسألني قبل أن ألتقي به فِيْ سوريا. فنانة، لست سعيدا.

وأشارت إلَّى أنها صُدمت فِيْما بعد ببث حديثها مع صورة النجمة شيماء مغربي، التي غنت معها أغنية فِيْ وقت سابق، مع علمها بأنها مخطوبة، متسائلة “كَيْفَ تبدو خطيبك أمام عائلته وأقرانه “

وأشار إلَّى أن الشائعات حول علاقاتها أثرت على الفنانة والمغنية سمية الخشاب، وكذلك ندى الكامل الفنانة المطلقة أحمد الفِيْشاوي، نددت به قائلة “أنا أعمل على عملي وليس على ميولي. ” ، ليس فِيْ الحريم … سمعة الناس شيء مهم سوف تسأل عَنّْه “.

وعَنّْ علاقتها مع سمية الخشاب قالت “أنا اقتصاديا سمية الخشاب .. هذه دخلت بابي .. أرادت تأليف أغنية وقلت له .. لكي تنجح الأغنية .. هناك شروط.، وهِيْ معلمته، لذلك ذهب إلَّى مكان آخر. أنا أعمل مع عملي، وليس ميولي، وليس مع حريم. سمعة الناس هِيْ شيء مهم سيسألون عَنّْه “. .

وكان عمر كَمْال قد كشف فِيْ تسجيل منسوب إليه أنه يمر بأسوأ أوضاعه، بسبب انفصاله عَنّْ صديقته قبل 48 ساعة من حفلته الموسيقية فِيْ سوريا، وأنهما كانا على علاقة قرابة 6 أشهر.

قال عمر كَمْال “أنا جالس معكَمْ فِيْ أحز حالاتي، عادة ألتقي بفرفوش … انفصلت إمبارة عَنّْ خطيبتي … قبل الحفلة بـ 48 ساعة لكن الله أعلم أننا سنعود أم لا. “

وأضافت مغنية المهرجان “كنت سأعلن ذلك فِيْ الأيام القليلة المقبلة، ولا أعرف ما إذا كنت سأشاركها معها أم لا … لا أعرف”.