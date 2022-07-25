عمر كَمْال مُتهم بسرقة أغنية “أم كلثوم”.. وتحرك لمقاضاته

تعتزم جمعية المؤلفِيْن والملحنين والناشرين المصريين المعروفة باسم “ساسيرو” مقاضاة الفنان عمر كَمْال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، بسبب استغلاله لأغنية أم كلثوم الشهِيْرة “ألف و”. ليلة واحدة “بأغنيته الجديدة” خالينا سهرانين “، بدون إذن من الجمعية أو الأطراف على الأغنية.

أوضح فوزي إبراهِيْم أمين عام جمعية المؤلفِيْن والملحنين لموقع “الوطن” المصري أن ما فعله عمر كَمْال بشأن استخدامه المزعوم غير المصرح به لكلمات أغنية “ألف ليلة وليلة” ضمن كلمات الأغنية. من أغنيته الجديدة “خلينا سهرانين” جريمة اعتداء على مصنف فني.

وكلمات اغنية سهراننين لعمر كَمْال تقول عشنا فِيْ عيون الليل .. ونقول للشمس .. تعال .. تعال .. بعد سنة .. ليس قبل سنة .. هذه ليلة حلوة. من الحب … فِيْ ألف ليلة وليلة “.

وأكد فوزي إبراهِيْم فِيْ تصريحات للصحافة أن الجمعية تعد أوراقه لمقاضاة عمر كَمْال على ما فعله، مشيرا إلَّى أن الأخير لم يحصل على إذن باستغلال أغنية الفنانة الراحلة أم كلثوم، لا من الجمعية ولا من ورثة الشاعر أو ورثة الملحن مما يؤدي إلَّى اعتبار ما فعله “سرقة”.

من جهته قال اللواء مجدي مرسي نجل الشاعر مرسي جميل عزيز لموقع “مصراوي” “الاعتداء على إبداعات الأب والشاعر الكبير مرسي جميل عزيز ولا رَابِطْة المؤلفِيْن والملحنين يجب أن مواجهة ذلك حفاظاً على عمل قيم (ألف ليلة وليلة) من التشويه، حتى لو كان مكلفاً بالدفاع عَنّْ حقوق أعضائه وورثتهم ”.

وتابع نجل الشاعر مرسي جميل عزيز “ما حدث هُو سطو كامل ومباشر وصريح، والجمعية ملزمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه السرقة ومنعها”.

أكد المهندس أسامة فهمي نجل شقيقة الملحن الراحل بليغ حمدي، أن عمر كَمْال لم يُمنح أي إذن باستغلال فِيْلم “ألف ليلة وليلة”، واصفا ما يحدث بـ “الفوضى التي يجب حلها”.

يشار إلَّى أن “الليالي العربية” هِيْ أغنية غنتها أم كلثوم عام 1969 من كلمات الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، ولحنها المرحوم بليغ حمدي.