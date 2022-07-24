عمر كَمْال وحمو بيكا يُنهِيْان خلافهما.. والأخير يضع خرزة زرقاء

أراد مترجم المهرجانات الشعبية، عمر كَمْال، تهنئة زميله حمو بيكا بعيد ميلاده، ونشر صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب “عيد ميلاد سعيد يا حمو لك عيد ميلاد سعيد”.

وأعلن الثنائي عبر التصوير، انتهاء الخلافات التي نشبت بينهما مؤخرًا، بعد أن أكد حمو بيكا، خلال حواره على برنامج “Ink Secret”، أن زميله عمر كَمْال لم يدعمه خلال أزمته الصحية الأخيرة. وتعطلت أعماله الفنية، مضيفًا “مكاني بجواري. فِيْ أزمتي الأخيرة، وهِيْ الاهتمام والخلاص “. لكن حسن شاكوش حاول ترقيع الأمور بين الاثنين، قائلاً “عمر وحمو أحب بعضنا البعض كثيرًا، ونحن الثلاثة نعمل كالسمك، وعَنّْدما خرجنا متنا”.

Por su parte, Hama Beka publicó la misma imagen en su página oficial de Instagram, en la que aparecían él, su esposa y el artista Omar Kamal, y la adjuntó a un emoji de una “cuenta azul”, anunciando el fin de las diferencias بينهم.

اندلع الخلاف بين عمر كَمْال وحما بيكا، على أغنية سبق أن رفض عمر كَمْال تقديمها وطلب من حماة بيكا تأجيلها أكثر من مرة، فِيْما واصل عمر إطلاق الأغاني مع فنانين آخرين، إلَّى جانب بيكا.

بعد إطلاق أغنيتهما الأخيرة والتي حملت اسم “استفزازية”، كسر حمو بيكا صمته عبر البث المباشر على صفحته على فِيْسبوك، وكشف عَنّْ قِصَّة الأغنية التي بدأ الثنائي العمل عليها منذ سنوات قليلة، مشيرًا إلَّى أنه انتظر. الافراج عَنّْ الاغنية بعد عدة تأخيرات وقلق عمر كَمْال الذي تفاجأ بأن عمر لم يهتم بأغنيته أو يرد على الرغم من تقديمه لأعمال أخرى فِيْ الفترة الماضية قائلا “التقيت به عَنّْد أحد أصدقائنا. عيد ميلاد وقلت له إننا نريد تنزيل الأغنية، لكنه لم يرد على مكالماتي مرة أخرى واتصلت أكثر من 6 أو 7 مرات “.

وتابع حمو بيكا، “عملت معي مع عمر كَمْال بلوك، والآن قمت بتنزيل الأغنية مع نور التوت وهذه الشخصية الثالثة … ظللت ترى نفسك فِيْ الناس ولم أستمر فِيْ أن أكون هؤلاء الأشخاص. أنا” م سبب نجاحك بعد ربنا و اول من تركك تغني … اوه خسارة الارواح و الملح الذي يأكله معك … وداعا الاصدقاء الكاذبين “.