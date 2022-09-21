عمر كَمْال وطليقة أحمد الفِيْشاوي يتبادلان الُغُزل.. “أحبك”

وعادت الأحاديث حول العلاقة بين مطرب المهرجانات عمر كَمْال وسيدة الأعمال ندى كامل للجمهُور، بعد تبادل كلمات المديح على موقع “انستجرام”.

وثقت ندى الكامل، الزوجة السابقة للفنان المصري أحمد الفِيْشاوي، صورة عبر وظيفة “القِصَّة” على موقع “إنستجرام”، تتعلق بتصريح الصحفِيْ شريف مدكور، كشفت خلاله عَنّْ أداء عمر كَمْال. حفل موسيقي مجاني لصالح مبادرة خيرية.

لا شيء غنى بهذه التصريحات ووجه رسالة الى كَمْال قال فِيْها “انا احب قلبك يا عمر كَمْا احب ما تفعله للمجتمع … اتمنى ان ارى هذا من الجميع انت رائع وانا احب. . ” الإنسانية وأنا أحبك “.

من جهته رد كَمْال على ندى بإرسال رسالة لها عبر “الأسطوري” قال فِيْها “لا شيء أحلى ولا أحلى من قلب نونا”.

عادت سيدة الأعمال المصرية وكتبت رسالة غامضة عبر موقع “إنستجرام” إلَّى شخص مجهُول تقول “أنت مقيد.

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فِيْ وقت سابق من الشهر الجاري، ردت ندى كامل على شائعات عَنّْ علاقتها بعمر كَمْال، بعد الجدل الكبير الذي أحدثته الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقتها.

وقالت كامل فِيْ منشور نشرته عبر ميزة الاستوري على حسابها على انستجرام، ردًا على سؤال من أحد متابعيها عَنّْ علاقتها بعمر كَمْال، بأنها “عازبة” أي بلا علاقة.

ولم تذكر زوجة الفِيْشاوي السابقة مزيدًا من التفاصيل، واكتفت بما قيل فِيْ “ الستوري ”، الذي نقلته وسائل إعلام محلية، لوضع حد للشائعات حول علاقتهما التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ الأيام الأخيرة. .

أصل شائعة علاقتهما.

مصدر هذه الشائعات كان صورة نشرها عمر كَمْال عبر حسابه على إنستجرام، وقال إن صديقته أخذتها / أخذتها من أجل حبي وهِيْ الصورة التي أحبها الكامل، وعلق عليها أحد متابعيه. قائلًا “قولي مرحباً بحبي نادية الكامل”.

واشتد الجدل بعد رد عمر كَمْال على التعليق بقوله “أحييكَمْ”، ونشر صورة أخرى على الشاطئ تظهر فِيْها فتاة جالسة بجانبه، وأصابعها مغطاة بطلاء أظافر أحمر، حتى أن الجمهُور. قال كانت ندى الكامل.

رفض عمر الكشف عَنّْ هُوية صديقته، وعَنّْدما سئل عما إذا كانت ندى الكامل أم لا. أجابني لا أستطيع أن أقول الآن.