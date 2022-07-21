عمر كَمْال يثير الجدل بصورة مع فتاة على الشاطئ

فاجأ مطرب المهرجان، عمر كَمْال، متابعيه عبر موقع إنستجرام، بصورة مع إحدى الفتيات، أثناء تواجدهما على الشاطئ، لكنه لم يكشف عَنّْ وجه الفتاة التي اقترحها المتابعون على أنها خطيبته، وهِيْ أعلن. الفراق لبضعة أيام.

ويبدو أن الفنانة المصرية كانت تقضي وقتًا ممتعًا مع الفتاة، بحسب ما يظهر فِيْ الصورة التي نشرها عمر كَمْال عبر تقرير الستوري، وعلق عليها بقولها “أيامي حلوة جدًا”.

وكان عمر كَمْال قد أعلن قبل أيام انفصاله عَنّْ خطيبته بعد 6 أشهر، مع العلم أنه لم يكشف عَنّْ علاقتهما من قبل.

وفِيْ حديثه عبر التليفزيون، أعرب كَمْال عَنّْ حزنه الشديد على ذلك، قائلاً إنه “لا يعرف ما إذا كان هناك أمل فِيْ أن يعود إلَّى خطيبته مرة أخرى أم لا” لمفاجأة متابعيه بصورته مع الفتاة خلال الأيام القليلة المقبلة. . ساعات.

قال “أنا فِيْ أحز حالاتي، عادة أجد Farfush، والله أعلم إذا كان بإمكاننا العودة أم لا. لقد ارتبطت بقصتي لمدة 6 أشهر، وكان فِيْ إعلان زواج قريبًا، وأنا لا أعرف ما إذا كنا سنعود مرة أخرى أم لا “.

لاحقًا، بث عمر كَمْال بثًا مباشرًا عبر حسابه على فِيْسبوك ؛ لينفِيْ ارتباطه ويؤكد عدم وجود علاقة رسمية بينه وبين الفتاة، حيث قال “كنت أسجل بإحدى القنوات وقلت للمذيع أنني مللت بسبب الخلافات بيني وبين صديقتي”.

وأضاف “صدمت من أن الصحفِيْة صورت حديثي وطلبت عدم بثه، لكن تم بثه رغماً عَنّْي، وتوقع الناس انفصالي عَنّْ الفنانة شيماء المغربي، وهِيْ مخطوبة أساسًا لشخص آخر”.

وقالت إنها فوجئت فِيْما بعد ببث حديثها مع صورة النجمة شيماء مغربي، التي غنت معها أغنية فِيْ وقت سابق، متسائلة “كَيْفَ يبدو خطيبك أمام عائلته وأصدقائه”

واستنكر ما تردد عَنّْ علاقته بالممثلة والمغنية سمية الخشاب، وكذلك مع ندى الكامل الزوج الحر للفنان أحمد الفِيْشاوي، قائلا “أنا أعمل فِيْ وظيفتي، لا فِيْ ميولي، ولا فِيْ. الحريم … وسمعة الناس شيء مهم ستسأل عَنّْه “.

وعَنّْ علاقتها مع سمية الخشاب قالت “أنا اقتصاديا سمية الخشاب .. هذه دخلت بابي .. أرادت تأليف أغنية وقلت له .. لكي تنجح الأغنية .. هناك شروط.، وهِيْ معلمته، لذلك ذهب إلَّى مكان آخر. أنا أعمل مع عملي، وليس ميولي، وليس مع حريم. سمعة الناس هِيْ شيء مهم سيسألون عَنّْه “. .