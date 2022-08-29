عمر كَمْال يثير الشكوك حول ارتباطه بندى الكامل طليقة أحمد الفِيْشاوي

أثار مطرب المهرجان الشاب عمر كَمْال شكوكا بين متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباطه بـ “ندى الكامل” (نادية الكامل)، زوجة الممثل المصري السابق أحمد الفِيْشاوي.

وفِيْ التفاصيل، نشر عمر كَمْال، عبر حسابه فِيْ تطبيق إنستجرام، خلال الساعات الماضية صورة له وهُو جالس أمام البحر، وعلق عليها قائلا “التقطت حبيبي”، أي “التقطتها حبيبي”. “..”

أشعل عمر كَمْال تكهنات بارتباطه بندى كامل، بعد رد غريب منه على تعليق لأحد متابعيه، قال فِيْه “سلام على حبي نادية كامل”، حيث رد بقوله “السلام عليكَمْ. مع رمز تعبيري يعبر عَنّْ حالة الحب.

ومما يضاف إلَّى هذه التكهنات أن ندى الكامل “أعجبت” بالصورة، بعد أن جعلت حسابها خاصا، فلا أحد يستطيع متابعتها إلا من يوافق عليها.

وفِيْ صورة أخرى لعمر كَمْال على الشاطئ، وُجدت فتاة جالسة بجانبه، حيث كانت أصابعها مغطاة بطلاء أظافر أحمر، وقال الجمهُور إنها ندى الكامل.

وانتشرت شائعات خلال الفترة الماضية عَنّْ ارتباط عمر كَمْال وندى كامل، لكن الطرفِيْن لم يؤكدوا أو ينفوا هذا الخبر، فِيْ وقت أعلنت فِيْه المطربة الشابة رغبتها فِيْ الاحتفال بزفافها قريبًا.

يذكر أن انفصال ندى الكامل وأحمد الفِيْشاوي بعد زواج دام أكثر من 3 سنوات صدم الجمهُور الذي تبعهما باستمرار خاصة على السجادة الحمراء حيث تعمدا إثارة الجدل بقبلات حميمة فِيْ المقدمة. من المصورين.

وكانت الكامل قد أعلنت انفصالها عَنّْ الفِيْشاوي فِيْ كانون الأول الماضي، عبر منشور جاء فِيْه “من امرأة مات قلبها ومات .. أود أن أعلن انفصالها عَنّْ زوجي أحمد الفِيْشاوي فِيْ الحادي والعشرين من هذا الشهر. شهر. “. وفقنا الله واكتب السعادة والطمأنينة لكل منا “. كنت أفضل صديق وكان من دواعي سروري العيش معك، حتى فِيْ أحلك لحظاتنا. سأفتقدك كثيرًا كصديق “.

تعتبر ندى كامل زوجة الفِيْشاوي السادسة بعد. التقت بها هند الحناوي، وسام عاطف، ودينيس وولمان، ورولا الدبس، وسر آخر، فِيْ حدث اجتماعي، ونشأت بينهما قِصَّة حب استمرت عدة أشهر، حتى طلب يدها للزواج، عام 2022. .

وكان قد أكد أن ندى هِيْ بنت أحلامه وأنها المرأة التي يريد أن يتزوجها، وقد سبق وأن تزوجت وأنجبت فتاة اسمها مريم.

وشاركت فِيْ الظهُور فِيْ مناسبات عديدة، حيث شاهدهم الجمهُور سويًا على السجادة الحمراء لمختلف المهرجانات والفعاليات الخاصة، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي فِيْ دورته الثالثة والأربعين هُو آخر مناسبة جمعتهم.