عمر كَمْال يعبر عَنّْ حبه لوالدته وشقيقته.. ويعلق أغلى ما فِيْ حياتي

وثّق فنان المهرجان عمر كَمْال الأوقات الجميلة التي يقضيها مع والدته منى عباس وشقيقتها الصغرى، بنشر صورة لم الشمل بينهما عبر صفحته على إنستجرام، وعلق قائلاً “أمي وأختي الصغرى … أغلى ما فِيْ حياتي”. .

عبر هذه الصورة، عمر كَمْال، عَنّْ حبه لوالدته وشقيقته، موضحًا أنهما لعبتا دورًا مهمًا فِيْ حياته بمحاولة الوقوف بجانبه وتشجيعه على المضي قدمًا فِيْ المشهد الفني.

وتفاعل المتابعون مع هذه الصورة معربين عَنّْ حبهم لعمر كَمْال الذي لا يترك مناسبة بل يكشف العلاقة القوية التي تربطه بأسرته المستعدة دائمًا لقضاء أجمل اللحظات معها بعيدًا عَنّْ أضواء الشهرة.

واعتبر عدد من المتابعين أن عمر كَمْال يتحدث دائما عَنّْ حبه وتقديره لوالدته، مستذكرين تعليقه على الصورة التي نشرها قبل نحو شهر وعلق عليها قائلا “لن تروا نجاحا ولا فلاح. لا كبرياء، لا رزق، لا خير إذا لم يكن لديك الخير فِيْ أمك “. .

أرادوا أن يشاركهم عمر كَمْال لحظاته الجميلة، متمنياً له السعادة، خاصة بعد أن كشف منذ فترة عَنّْ دخوله فِيْ حالة حزن شديد، نتيجة انفصاله عَنّْ خطيبته، بعد قِصَّة حب قاسية انضمت إليه. . منذ حوالي 6 أشهر.

وعلق أحد المتابعين “انظري يا بني، لن تتحدثي عَنّْ حلال أو حرام أو كل هذه الكلمات … سأتحدث فقط عَنّْ أن ربنا قد كرمك لأن والدتك تبدو وكأنك ستعرف كَيْفَ تربي متعبًا” رجل شقي فِيْ حياته وكان دائما راضيا ويقول الحمد لله .. وشكل أمك بسيط. “مثل كل أمهاتنا .. بارك الله فِيْك وفِيْ أخواتك وأعطهم رباط طول العمر”.

وتوقفوا عَنّْ أعماله، مسلطين الضوء على تحسن اختيار أعماله فِيْ الآونة الأخيرة، معربين عَنّْ سعادته بعمله الجديد الذي سيطلقه فِيْ الأيام المقبلة، والذي سيكون بعَنّْوان “ابق مستيقظًا”.

فِيْ غضون ذلك، بعث عمر كَمْال برسالة حب وامتنان للفنان أحمد شيبة عبر حسابه على فِيْسبوك، حيث نشر صورة الأخير وعلق عليها قائلاً “أحب هذا الرجل كثيرًا بلا سبب. أهم الأصوات التي ظهرت عبر تاريخ مصر فِيْ المدينة، بالإضافة إلَّى احترامها وأدبها وتدينها وقربها من ربنا النجم أحمد شيبة.