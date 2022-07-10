عمر كَمْال يعلن انفصاله “أنا فِيْ أحزن حالاتي”

كشف مطرب المهرجانات عمر كَمْال، عَنّْ إقامة حفلته الأخيرة فِيْ سوريا، رغم مرور 48 ساعة فقط على انفصاله عَنّْ صديقته، دون الكشف عَنّْ هُوية صديقته السابقة.

وأشار كَمْال إلَّى أنه يعتزم الدخول فِيْ شراكة رسمية مع تلك الفتاة، قائلاً فِيْ برنامج “شو فِيْ مافِيْ”، “أنا جالس معك فِيْ أحزان حالاتي، إنه قريب من الزواج، ولا أعرف إن كنا سنفعل”. هل سيعود ام لا

نفى عمر كَمْال خبر خطوبته على الفنانة شيماء المغربي، بعد تعاونهما مع أغنية “أنتي قلبي”، قائلاً “فِيْ العمل، مع من تغني دويتو فِيْ جوزوك هناك رد فعل”. “

وعلق الفنان المهرجان عمر كَمْال، على استقالة الفنان هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية، راغبًا فِيْ عدم قبول استقالته، مضيفًا “ما حدث مع الأستاذ هاني شاكر من عيب يحدث .. وهذا لا يمكن أن يحدث”. لا يوجد شيء مثل حظر الغناء مدى الحياة “.

وعبر مطرب المهرجان عمر كَمْال، عَنّْ سعادته برغبة الفنانة السورية أصالة فِيْ أداء ديو معها، وعلق قائلاً “أصالة من أهم الفنانين فِيْ الوطن العربي. جدا … ونتشرف بأنها تحبها، وأتمنى” هذا يحدث.”

من جهته، نفى الفنان عمر كَمْال، فِيْ مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، على هامش حفلته فِيْ العاصمة السورية دمشق، وجود أي نوع من الخلاف مع زملائه من الوسط الفني، مع باستثناء شريكه فِيْ المهرجان، حمو بيكا، الذي كان له انفصال فني.

كَمْا علق عمر كَمْال على حذف أغنية “بنت الجيران”، وتأثر حسن شاكوش بما حدث حول الأغنية وإطلاقه بعض التصريحات وغضب الفنان محمد حماقي على تصريحات شاكوش، مما دفعه لحذف الأغنية كاشفاً عَنّْ حالة من السلام والتفاهم الوثيق بين الجميع.