عمر كَمْال يكذب تصريحات شاكوش بشأن “بنت الجيران”.. ويتمنى تقديم ديو مع أصالة

علق مطرب المهرجان عمر كَمْال، على استقالة الفنان هاني شاكر من الاتحاد المصري للمهن الموسيقية، آملا أن يعود إلَّى استقالته إذا كان ذلك بسبب الخلافات والمشاكل التي يواجهها.

وأعرب كَمْال عَنّْ حبه له وتمنى له التوفِيْق فِيْ حال جاءت الاستقالة بسبب رغبة شاكر فِيْ تكريس نفسه لعمله.

وقال فِيْ مقابلة مع موقع “العرب اليوم” على هامش حفله فِيْ العاصمة السورية دمشق، إنه لا خلاف بينه وبين أحد سوى حماة بيكا، الذي كان له انفصال فني.

كَمْا علق على حذف أغنية “بنت الجيران”، وتأثر حسن شاكوش بما حدث حول الأغنية، ونشره لبعض التصريحات، وغضب الفنان محمد حماقي على تصريحات شاكوش، مما دفعه إلَّى إزالة الأغنية، كاشفة عَنّْ حالة من السلام والتفاهم الوثيق بين الجميع.

ورد على انتقادات “أنت قطتي”، مشيرًا إلَّى أن الملصق أثار الجدل، إذ فهم الجمهُور أنه يشير إلَّى مضايقات، إلا أن الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا، بعد أن فهم الجمهُور أنها لا علاقة لها بالمضايقات. الملصق وما هُو المقصود بالأغنية.

قال إن الجمهُور هُو أكبر دعم له مما يدفعه لتقديم أفضل ما لديه، ويشعر بمسؤولية كبيرة أمامه بكل ما هُو جديد. الكشف عَنّْ أغنيتين يسعد بإصدارهما فِيْ عيد الأضحى المقبل.

واختار عدة فنانين يود تقديم ديو معهم، منهم سعد لمجرد وحسين الجسمي وجورج وسوف وأصالة نصري.

وأشار إلَّى أنه لم يحقق أحلامه بعد، ويأمل فِيْ تحقيق المزيد من النجاح، وأن نجاحه لا يتوقف، ويبقى مستمرًا كَمْا هُو الحال مع الفنان عمرو دياب.