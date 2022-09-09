عمر كَمْال يكشف حَقيْقَة ارتباطه.. ويؤكد دفعت ٢٠٠ ألف جنيه خلال هذا الأسبوع

كشف مطرب المهرجان عمر كَمْال حَقيْقَة خطوبته مؤخرا، خاصة بعد أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْ علاقته بندى الكامل، زوجة الفنان المصري السابق أحمد الفِيْشاوي.

حَقيْقَة علاقة عمر كَمْال

أكدت الفنانة المصرية الشابة، خلال ظهُورها على شاشة قناة العربية، فِيْ برنامج “إنتراكتوم”، مع الإعلامية سارة دندراوي، عدم ارتباطها بالفترة الحالية، رغم ما تردد عَنّْ ارتباطها به. أكثر من فتاة

وأشار إلَّى أنه فِيْ الماضي كانت لديه تجربة جادة فِيْ الارتباط بإحدى الفتيات، لكنه لم ينجح، قائلاً “فِيْ الفترة الماضية كانت هناك تجربة، وشرعت فِيْ العمل بسعادة كبيرة فِيْ النهاية. الصيف، لكن لم يكن هناك اتفاق، ولم أعلن الخطبة لأنني لا أحب أن أعلن حياتي الشخصية للجمهُور، وسأعلن الخلاص فقط وأتزوج “.

وردا على سؤال المذيعة السعودية عَنّْ كل من يكتب عَنّْ ارتباطه ويضع اسم الفتاة التي يرتبط بها قال عمر كَمْال “العدل يكتب. كان مخطوبة لأكثر من فتاة”.

عمر كَمْال دفعت 200 ألف جنيه هذا الأسبوع فقط

وكشف عمر كَمْال خلال اللقاء عَنّْ سبب مقاضاته الفنان تامر عاشور، مشيرًا إلَّى أن السبب هُو أغنية “قل له يسامح”. وأوضح “عَنّْدما حمل تامر أغنية” أخبر سماح “طلب من الناس غنائها فغنتها وحملتها ولم يكن مشهُوراً فِيْ ذلك الوقت، لذا تفاجأت أنه جمع قضية تعويض، وانتهِيْت منه أول أمس.

وبخصوص أزمة أغنية “مبسوتين” التي اتهم فِيْها بسرقة جزء من الأغنية من أم كلثوم، أكد أنه أنهىها قبل أيام ودفع الحقوق المطلوبة، مشيرا إلَّى أنه دفع 200 ألف خلال الأسبوع الماضي. . ما يعادل 10350 دولار أمريكي.

شارك الفنان عمر كَمْال مؤخرًا صورًا لنفسه عبر حسابه الشخصي على فِيْسبوك لإحدى شركات الإنتاج وعلق على الصورة “خطوة حلوة فِيْ السينما”. خطوة جديدة.