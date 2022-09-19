عمر متولي ينشر صورة لعادل إمام بعد شائعة إصابته بالزهايمر

أصبح مرض الفنان المصري عادل إمام ومرض الزهايمر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الخبر الذي أكده الإعلامي المصري محمد الباز.

أثار النبأ قلق جمهُوره ومعجبيه الذين انقسموا بين متشككين ومصدق.

ظهُور عادل إمام

وقرر الفنان المصري عمر متولي، ابن شقيق عادل إمام، نفِيْ ما يتم تداوله عَنّْ إصابة عم الزعيم بمرض الزهايمر، من خلال نشر صورة حديثة جمعها على صفحته الرسمية بموقع “فِيْسبوك”، ومرفقة. هُو – هِيْ. على التعليق “حفظك الله لنا”.

رغم أن الصورة تعتبر أول ظهُور لعادل إمام بعد الإشاعات حول مرضه إلا أن الكثيرين رأوا أنه تم تعديلها ببرنامج “فوتوشوب”، خاصة وأن ملامح النجم المصري ظهرت بدون تجاعيد، حيث نشر أحدهم صورة. منها. وكتب إمام “هذه صورة وهُو صغير ولكن صورته بديله ربنا يحيا إيدي”.

وأضاف آخر “هذه الصورة قديمة ومدخلها ريميني. وهذا يعَنّْي أن عادل إمام متعب”.

من ناحية أخرى، تمنى المتابعون أن يستمر نجمهم بالصحة والعافِيْة، وأعربوا عَنّْ رغبتهم فِيْ رؤيته فِيْ الأعمال التليفزيونية المستقبلية، حيث كتب أحدهم من أجله لا تقلق أيها القائد، وفقك الله حياة طويلة. بالصحة والعافِيْة يا قمر زعيم ليس 20 سنة ان شاء الله. بارك الله فِيْك، هذا أنت. أصغر من الحياة، أيها القائد “.

رواية محمد الباز

وتأتي آخر صورة للزعيم بعد أن أعلن الإعلامي المصري محمد الباز إصابة عادل إمام بمرض الزهايمر خلال برنامجه التلفزيوني، مؤكدا أن حالته الصحية لا تسمح له بالوقوف أمام الكاميرات ؛ وهذا يعَنّْي أنه لن يتصرف مرة أخرى، كَمْا دعا عائلته إلَّى إنهاء الجدل الدائر حول تقاعده.

وقال “عَنّْدما يقال إن عادل إمام اعتزل العمل الفني فلن ينقصه شيء، ولجماهِيْره الحق فِيْ معرفة حالته الصحية”.

شقيق عادل إمام ينفِيْ الخبر

على الفور، خرج شقيق الفنان عصام إمام لينفِيْ الخبر المتداول، معربًا عَنّْ غضبه من تدهُور صحة شقيقه، وأكد أن عادل إمام يمر حاليًا بفترة من الشفاء والراحة، وإذا حدث له شيء سيء. ستقوم الأسرة بنشر الخبر ولن تخفِيْ هذه المعلومات عَنّْ معجبيه.

وأشار عصام إمام إلَّى أن البحث عَنّْ الترند هُو ما يحفز الكثيرين على أخذ أخبار عَنّْ شقيقه عادل، قائلاً “إنه فِيْ هذا، سئمنا الشائعات ونرد عليها، كل هذا بسبب الترند”. الكل يريد أن يرى صيحة، عادل كامل، الحمد لله وهُو طيب “.