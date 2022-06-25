عملاقة الطرق الواعرة .. مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 وسعرها فى السَعُودِيْة

أطلقت شركة صناعة السيارات اليابانية سيارة تويوتا كورولا كورس لعام 2022، وتصنف هذه السيارة ضمن السيارات الرياضية التي يمكن استخدامها فِيْ العديد من المهام، وللتصميم الجديد للسيارة العديد من المزايا التي لم تكن موجودة فِيْ التصميمات السابقة، فِيْ بالإضافة إلى مواصفاتها المبتكرة من الداخل والخارج، إلخ. تتمتع السيارات بتقنيات حديثة وفاخرة، لذلك تعتبر هذه السيارة من أفضل السيارات التي يفضلها الكثير منا.

مواصفات محرك تويوتا كورولا كروس 2022

وقد وفرت الشركة التي طورت هذه السيارة محركًا فائقًا رباعي الأسطوانات بسعة 1.8 لتر وقوة حوالي 121 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي وناقل حركة متغير CVT يصل عزم السيارة إلى حوالي 350 نيوتن متر.

أنظمة الحماية والأمان فِيْ تويوتا كورولا كروس 2022

قامت شركة Toyota اليابانية بتجهِيْز هذه السيارة بالعديد من أنظمة الأمان والحماية التي لم تكن موجودة من قبل. من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الركاب أثناء سفرهم، فإن أهم اللوائح هِيْ ما يلي

أنظمة قفل الباب الأوتوماتيكية متوفرة.

أنظمة التحذير من النقاط العمياء متوفرة.

أنظمة مكافحة السرقة متوفرة.

يحتوي على 4-7 وسائد هُوائية.

لديها أنظمة مراقبة ضغط الإطارات.

يعمل بنظام تحكَمْ ثابت.

تقنية دعم الفرامل.

لديها أنظمة مساعدة على المنحدرات.

يعمل مع أنظمة التحكَمْ الذكية فِيْ التطواف.

سعر تويوتا كورولا كروس 2022 فِيْ السَعُودِيْة وفئاتها

الشركة التي طورت تويوتا كورولا كورس لديها ثلاث فئات، وتتميز هذه الفئات الثلاث بمميزات ممتازة، وأسعار هذه الفئات كالتالي