عملاق أوروبي “يخطف” سالم الدوسري من الهلال.. الصفقة اقتربت

افتتح نادٍ أوروبي مهم خيطًا واسعًا من المفاوضات مع الهلال ؛ وقع النجم العالمي سالم الدوسري ظهِيْر فريق كرة القدم الأول، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

ووافقت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، على رحيل الدوسري “30 عاما”، بسبب الاحتراف الأوروبي. ما دامت عقوبة حرمان فريق كرة القدم الأول من العقود مرفوعة.

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الزعيم حاليا ليس لديه عقود. فِيْ إطار تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو متوسط ​​ملعب كرة القدم الأول رغم توقيعه لنادي النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

* عيسى يريد سالم الدوسري فِيْ فناربخشه

وبحسب صحيفة “فوتوماك” فإن نادي فنربخشة التركي يريد التعاقد مع الدوسري قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفِيْ الحالي.

ولفتت الصحيفة إلَّى أن البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فنربخشة طلب من الإدارة تعيين نجم نادي الهلال. تقوية خط الهجوم لفريق كرة القدم الأول.

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السيد المسيح يعرف جيداً قدرات سالم الدوسري. حيث أشرف على تدريبه فِيْ الهلال من أغسطس 2022 إلَّى يناير 2022.

والدوسري هُو أحد أبناء الهلال الذي تخرج فِيْ مختلف فئاته العمرية قبل أن يتم ترقيته إلَّى الفريق الأول لكرة القدم عام 2011. ومنذ ذلك الحين، سجل 69 هدفًا وصنع 50 هدفًا آخر، فِيْ 291 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات الوطنية والأجنبية.

الجدير بالذكر أن سالم خاض تجربة احترافِيْة قصيرة مع نادي فِيْاريال الإسباني من يناير إلَّى يوليو 2022، شارك خلالها فِيْ 33 دقيقة فقط، فِيْ الجولة 38 من مسابقة الدوري، أمام العملاق ريال مدريد.