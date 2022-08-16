عمليات الحرمين تستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة وفرق ميدانية للمعالجة

تتولى الإدارة العامة للعمليات والرقابة والرقابة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين استلام وتمرير الاتصالات الإلكترونية والمكالمات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية بين الإدارات الميدانية العاملة في المسجد الحرام والجهات المسؤولة عن المساعدة. الحجاج والتأكد من حضورهم فورًا وفق نظام عمل يراعي تطور الخطط التنظيمية وعوامل تحسين جودة نظام العمل الميداني في المسجد الكبير على مدار العام.

انا اعمل 24 ساعة

لإدارة نظام المراقبة داخل غرف العمليات والتحكم والتحكم بالمسجد الحرام لمدة (24) ساعة يعمل أكثر من (50) موظفًا على توسيع نطاق استقبال الاتصالات والملاحظات الخاصة بالمسجد الكبير. باحاتها ومرافقها من خلال وسائل تقنية متعددة منها نظام الاتصالات الإلكترونية على الموقع الرسمي للرئاسة ورقم El Unificado (1966) ورقم WhatsApp لتلقي الاتصالات الإلكترونية، حيث أنهم يولون اهتمامًا وثيقًا لمديري نظام التحكم . إلى التعليقات الواردة على النظام الخدمي والإداري المقدم للجمهور المستهدف كعامل مهم لتجنب الأخطاء التنظيمية وتحسين جودة نظام العمل الميداني في المسجد الكبير على مدار العام.

عمليات متابعة التقارير

تتم عمليات المراقبة في غرف التحكم وعمليات المراقبة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام ومن خلال نظام متكامل ومتطور من السياسات الفعالة التي يقودها الشباب وأدوات وإجراءات الرقابة السعوديون المؤهلون العاملون من خلال شاشات المراقبة الميدانية وأكثر من (600). أجهزة لاسلكية لمراقبة الاتصالات لضمان نظام الخدمة الميدانية بالمسجد الحرام.

تواصل الإدارة العامة للعمليات والرقابة والرقابة وضع الخطط والبرامج لتطوير نظام الإشراف على المسجد الحرام، وفق معطيات تسهل مهام العاملين على أرض الواقع، وتحقق أعلى معايير السرعة والجودة. في نقل معلومات المتصل إلى الجهات والإدارات ذات الصلة في المسجد الحرام، وكذلك الاستجابة لتقلبات وتقلبات الطقس بسرعة ووفقًا للآليات التي تم تطويرها لإدارة نظام المراقبة في المسجد الحرام.