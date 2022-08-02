عملية اختراق كبيرة.. سرقة عملات رقمية قيمتها 200 مليون دولار

أعلنت شركة Cryptocurrency الناشئة Nomad أنه تم اختراق تطبيقها الذي يسمح للمستخدمين بالتبديل من blockchain إلَّى آخر.

تمكن المتسللون من سرقة ما قيمته 200 مليون دولار من العملات المشفرة، فِيْ هجوم جديد يسلط الضوء على نقاط الضعف فِيْ قطاع التمويل اللامركزي.

اعترف Nomad بالاختراق فِيْ تغريدة فِيْ وقت متأخر من يوم الاثنين.

يقوم Nomad الآن بالتحقيق وتقديم التقارير إلَّى الشركات الرائدة فِيْ مجال تقنية blockchain والاستخبارات الجنائية، بالإضافة إلَّى تحديد وتتبع الحسابات المعَنّْية واسترداد الأموال.

نقلاً عَنّْ CNBC، قالت الشركة الناشئة “نحن على علم بالحادثة المتعلقة بتطبيق Nomad، مضيفة نحن نحقق حاليًا وسنقدم التحديثات عَنّْدما نحصل عليها، دون توضيح ما إذا كانت الشركة تخطط لتعويض المستخدمين الذين فقدوا الرموز المميزة الخاصة بهم أثناء هجوم.

تم استهداف Nomad بنفس طريقة استهداف تطبيقات Harmony و Ronin نظرًا لوجود خلل فِيْ التعليمات البرمجية الخاصة به.

عادةً ما يتم الاختراق عَنّْ طريق استرداد المفاتيح الخاصة اللازمة للتحكَمْ فِيْ الشبكة والبدء فِيْ نقل الرموز المميزة، ولكن فِيْ حالة Nomad، كان الأمر أكثر بساطة بفضل التحديث الروتيني للتطبيق الذي جعل عملية القرصنة أسهل.

وصف خبراء أمان Blockchain طريقة القرصنة بأنها “متاحة للجميع”. يمكن لأي شخص لديه معرفة بالاختراق وكَيْفَِيْة عمله الاستفادة من الخلل وسحب مبلغ من الرموز من Nomad.

قال فِيْكتور يونغ، مؤسس وكبير المهندسين فِيْ Crypto Startup Analog، “بدون خبرة برمجة سابقة، يمكن لأي مستخدم ببساطة نسخ بيانات مكالمات المعاملات للمهاجمين الأصليين واستبدال العَنّْوان بعَنّْوانهم لاستغلال البروتوكول”.

أصبحت تطبيقات الأصول المشفرة هدفًا رئيسيًا للمتسللين الذين يسعون لخداع المستثمرين بسبب سوء تصميم التطبيقات، حيث تمت سرقة أكثر من مليار دولار من أصول التشفِيْر من خلال عمليات مماثلة خلال عام 2022 حتى الآن، وفقًا لتقرير صادر عَنّْ Elliptech.

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