عملية قلب مفتوح تنقذ حياة حاج إيراني

أنقذت جراحة القلب المفتوح الناجحة حياة حاج إيراني تعرض لأزمة صحية طارئة، وتم نقله إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية.

نجحت عملية قلب مفتوح لحاج إيراني، كجزء من الجهود الصحية #المملكة العربية السعودية الرعاية الطبية للحجاج # عربي_في_حاجتضمين التغريدة pic.twitter.com/daU7Q5SmnA

– السعودية (Arabiya_KSA) 11 يوليو 2022

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة والخدمات المختلفة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة.

انقاذ رئيس البعثة الطبية الايرانية

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة أن الكادر الطبي في مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة استطاع بحمد الله إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية خلال موسم الحج محمد رضا. . غلام رضا رفعتاني، بعد إصابته بنوبة قلبية أثناء أداء مناسك الحج.

وقالت الوزارة إن رفاطي البالغ من العمر 60 عاما ولا يعاني من أمراض مزمنة شعر بآلام في الصدر أثناء عمله بالبعثة الطبية ونتيجة لذلك تم نقله إلى مستشفى أجياد ومن ثم إلى مدينة الملك عبد الله.