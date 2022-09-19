عملية “نصب” كبرى ضد النصر والاتحاد والأهلي.. أخطر أسرار 2022

أندية النصر والاتحاد والأهلي تتعرض لـ «أكبر احتيال» فِيْ التاريخ .. لنجوم ومدربي الفرق السابقة.

ويعلن “الفِيْفا” والمحكَمْة الرياضية الدولية “كاس” فِيْ الوقت الحالي، عَنّْ مجموعة عقوبات بمبالغ عالية جدا ضد أندية النصر والاتحاد والأهلي.

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وفقًا لبعض الصحفِيْين ؛ تتجاوز غرامات العميد الدولي والمالي 50 مليون ريال، فِيْما تتجاوز غرامات الأهلي 100 مليون ريال.

* أكبر عملية احتيال ضد الأندية السعودية

وفِيْ هذا السياق وجه المحامي تركي العمري تحذيرا لكافة الأندية فِيْ المملكة من بعض عمليات الاحتيال الموجهة ضدها.

وكتب العمري فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “مجهُولون يرسلون رسائل بريد إلكتروني يزعمون فِيْها فرض عقوبات على النادي لعدم تنفِيْذ القرارات”.

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وأشار إلَّى أن هذه الهِيْئات تستخدم بريدًا إلكترونيًا مشابهًا تمامًا لرسالة لجنة الأخلاقيات والانضباط فِيْ FIFA.