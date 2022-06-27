عمل الغدة الدرقية و أهمية اليود

تقع الغدة الدرقية في الرقبة، أمام القصبة الهوائية، وهي على شكل فراشة تفرد جناحيها، ولونها بني محمر. وتتكون من فصين، وتعتبر هذه الغدة من الغدد الصماء (تدخل إفرازاتها الدم مباشرة دون الحاجة إلى قنوات خاصة لنقلها).

ترسل الغدة النخامية رسالة إلى الغدة الدرقية عند قاعدة العنق بعرض حوالي بوصتين ونصف. يتم التحكم في الغدة التي تفرز هرمون الغدة الدرقية الرئيسي عن طريق الغدة النخامية عبر هرمون TSH أو هرمون الغدة الدرقية. ثم تفرز الغدة الدرقية الهرمون المسمى T4 (هرمون الغدة الدرقية غير النشط)، 4 والذي يمثل عدد جزيئات اليود. كما يتحدث عن ما يؤثر على هذه الهرمونات.

أعراض قصور الغدة الدرقية

التعب والشعور بالخمول والتعب.

النضج العقلي.

عدم تحمل البرد.

الشعور بالاكتئاب أو الخمول.

تقلب المزاج؛

إمساك؛

ألم عضلي

جلد جاف أو متقشر أو منتفخ.

وخز في أصابع اليدين أو القدمين.

عدم القدرة على التحمل لممارسة الرياضة.

ألم مفصلي بحة في الصوت.

الحيض غير المنتظم.

زيادة الوزن بالرغم من قلة الشهية.

الشعر الجاف والمتقصف

نبض ضعيف مع انتفاخ في الرقبة.

علاج هذه الحالة بسيط للغاية، فهو يتألف من تناول حبوب لتحل محل الهرمون الذي تنتجه الغدة الدرقية، ثم لاستعادة نشاطها، وعادة ما يتم علاج هذه الحالات من قبل أخصائي الغدد الصماء، ونادراً ما تتطلب هذه الحالات جراحة.

يعتبر اليود من العناصر الغذائية المهمة للإنسان، حيث يساهم في تكوين هرمونات الغدة الدرقية التي تلعب دورًا رئيسيًا في استكمال عملية التمثيل الغذائي. لكن الإفراط في إمداد الجسم باليود أو تقليله يمكن أن يلحق أضرارًا خطيرة بالغدة الدرقية، ومن خلال الموقع الرسمي تأتي أهمية الاعتدال في تناول اليود.

كما أنه يمنع تخزين السعرات الحرارية على شكل دهون ويؤثر على عمليات التمثيل الغذائي في الجسم. يساعد في الحفاظ على صحة الشعر والأظافر والجلد والأسنان. يستهلك الشخص كمية صغيرة من اليود (150 جم)، ولكن لا يمكن للجسم التخلص من هذه الكمية.