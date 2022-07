عمل رومنسي كوميدي يعيد لم شمل جورج كلوني وجوليا روبرتس

بعد مشاركتهما فِيْ بطولة 2016 Ocean’s Eleven و Money Monster، من المقرر أن يظهر النجمان المشاركان جوليا روبرتس وجورج كلوني على الشاشة الكبيرة فِيْ فِيْلم جديد، Ticket to Paradise.

فِيْ الفِيْلم، يلعب نجمتا هُوليوود دور زوجين منفصلين يسافران إلَّى بالي لمنع ابنتهما الحبيبة من الزواج من رجل التقت به مؤخرًا، لأنهما لا يريدان منها أن ترتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه عَنّْد وصولهما. سن مبكرة. سنوات.

تم إطلاق الفِيْديو التشويقي للفِيْلم على موقع يوتيوب وحقق منذ نشره أكثر من 5.3 مليون مشاهدة.

يمكننا سماع حوار بين كلوني وروبرتس فِيْ بداية الفِيْديو عَنّْدما يلتقيان على متن الطائرة، حيث تطلب روبرتس من المضيفة أن تجد لها مقعدًا آخر بعد أن علمت أن مقعدها بجوار مقعد زوجها السابق، حيث تخبره بذلك. متزوجة، لرد على كلوني “أسوأ 19 عامًا فِيْ حياتي”. . “

أخبرت روبرتس، 54 عامًا، صحيفة نيويورك تايمز أنه عَنّْدما اقترب منها المنتجون بشأن المشروع الجديد، اعتقدت أنه سيعمل فقط مع كلوني، ولحسن الحظ، شعرت الممثلة بنفس الطريقة تجاه مشاركتها.

أعرب رواد وسائل التواصل الاجتماعي عَنّْ سعادتهم بهذه الأخبار، حيث كتب أحدهم “يا إلهِيْ، لا أطيق الانتظار حتى تظهر جوليا روبرتس وجورج كلوني فِيْ فِيْلم مرة أخرى”، مع أمل أحد المستخدمين فِيْ أن تكون الوظيفة هِيْ الأفضل. أفضل فِيْلم رومانسي كوميدي للعام.

كتب آخر “لم أكن متحمسًا لفِيْلم طوال العام، ثم رأيت المقطع الدعائي لفِيْلم Ticket to Paradise. إنها ليست كوميديا ​​رومانسية فحسب، بل إنها تضم ​​أيضًا جورج كلوني وجوليا روبرتس. لا أستطيع الانتظار.”

يشار إلَّى أن فِيْلم “Ticket to Paradise” يعتبر أول كوميديا ​​رومانسية لروبرتس منذ 20 عامًا، بعد أن شارك فِيْ التسعينيات فِيْ العديد من الأفلام، منها Notting Hill و Pretty Woman و My Best Friend’s Wedding.

لعب كلوني دور البطولة فِيْ الكوميديا ​​الرومانسية مثل One Fine Day و Intolerable Cruelty.