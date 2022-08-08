عم ضحايا وادي الجربوع يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاتهم

كشف عم القتلى في وادي الجربوع بالحناكية، تفاصيل وفاتهم غرقا في مياه الأمطار التي تراكمت في الوادي.

فيديو | عم الفقيد بوادي الجربوع بالحناكية المتوفى فوجئ بانزلاقه على الأرض بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في وفاتهم #day_news#الإخبارية pic.twitter.com/NhaDc4jyUh

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 أغسطس 2022

تفاصيل حادثة وادي الجربوع

وقال في حديث لقناة الإخبارية، إن القتلى فوجئوا بانزلاقهم على الأرض بسبب هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى غرقهم في مياه الوادي.

وأضاف أن الشبان القتلى جاءوا بالمياه وكانت كمية المياه على ارتفاع الركبة لكنهم فوجئوا بوجود انهيار أرضي ولم يتمكنوا من مقاومة خطورة الانهيار الأرضي.

أعلن الدفاع المدني، أمس، انتشال 4 جثث غرقوا في مستنقع مائي بوادي الجربوع بالحناكية.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب أفاد مدني الحناكية أن (4) أشخاص غرقوا في مستنقع مائي بوادي الجربوع.