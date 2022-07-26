عناوين جميع فروع بنك مصر بالاسكندرية

عناوين جميع فروع بنك مصر بالإسكندرية ،تم انشاء بنك مصر على يد العالمي العربي الاقتصادي محمد طلعت حرب عام 1920، وقد كان هذا البنك هو أول مصرف مصري يؤسسه ويكون ملك خالص للمصريين بالكامل قام البنك بتأسيس مجموعة كبيرة من الشركات في شتى المجالات، كما قام بإنشاء مجموعة كبيرة من الصناديق الاستثمارية الكبرى، وقد حصل على الكثير من الجوائز في مجال إدارة النقد والسيولة .

فروع بنك مصر بالإسكندرية

سوف نتعرف على فروع بنك مصر بالإسكندرية وأيضا في مرسى مطروح، وسيكون ذلك على النحو التالي –

الفرع 1

المحافظة تابعة لمدينة الإسكندرية.

رقم البنك البنك رقم واحد.

اسم الموقع فرع باكوس.

العنوان الدقيق العامرية شارع اسماء بنت ابي بكر.

الفرع 2

المحافظة محافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم اثنين.

اسم الموقع إيزيس رقم 2.

العنوان الدقيق 76 شارع الفتح، فلمينج، الإسكندرية.

الفرع 3

المحافظة تابعة لمدينة الإسكندرية.

رقم البنك البنك رقم ثلاثة.

اسم الموقع كراج طلعت حرب.

العنوان الدقيق شارع بقلي، طريق الحرية، الإسكندرية.

الفرع 4

المحافظة الاسكندرية. رقم البنك البنك رقم أربعة. اسم الموقع سوق الخضار. العنوان الدقيق 9 شارع طلعت حرب.

الفرع 5

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم خمسة.

اسم الموقع فرع أبو قير رقم واحد.

العنوان الدقيق سوق الخضار بالاسكندرية.

الفرع 6

المحافظة مطروح.

رقم البنك البنك رقم ستة.

اسم الموقع فرع أبو العباس الإسلامي رقم واحد.

العنوان الدقيق 47 شارع بورسعيد.

الفرع 7

المحافظة مرسى مطروح.

رقم البنك البنك رقم سبعة.

اسم الموقع فرع الابراهيمية العسكري رقم واحد.

العنوان الدقيق ساحة جامع الجمرك.

الفرع 8

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم ثمانية.

اسم الموقع فرع الابراهيمية العسكري رقم 2.

العنوان الدقيق 190 طريق جمال عبد الناصر.

الفرع 9

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك رقم البنك تسعة.

اسم الموقع فرع الجمارك.

العنوان الدقيق 190 طريق جمال عبد الناصر.

الفرع 10

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم عشرة.

اسم الموقع فرع الحرية.

العنوان الدقيق 17 شارع اسماعيل صبري.

الفرع 11

المحافظة مرسى مطروح.

رقم البنك رقم البنك الحادي عشر.

اسم المكان فرع الدخيلة.

العنوان بالضبط 12 شارع سوريا رشدي.

الفرع 12

المحافظة مرسى مطروح.

رقم البنك رقم البنك الثاني عشر.

اسم الموقع الفرع رقم واحد.

العنوان الدقيق الدخيلة، طريق الإسكندرية الصحراوي، الكنيسة الحمراء.

الفرع 13

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم ثلاثة عشر.

اسم الموقع فرع السلسلة رقم 2.

العنوان المحدد برج السلسلة 95 طريق 26 يوليو الأزاريطة.

الفرع 14

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم أربعة عشر.

اسم الموقع فرع السيوف.

العنوان المحدد برج السلسلة 95 طريق 26 يوليو الأزاريطة.

الفرع 15

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك رقم البنك الخامس عشر.

اسم الموقع فرع العطارين.

العنوان الدقيق عمارات كيروسيز شارع جميلة ابو حريد.

الفرع 16

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم ستة عشر.

اسم الموقع فرع القباري.

العنوان الدقيق 18 شارع طلعت حرب.

الفرع 17

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم سبعة عشر.

اسم الموقع فرع المعمورة.

العنوان الدقيق القباري، تقاطع الشريف وعثمان أباظة.

الفرع 18

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم ثمانية عشر.

اسم الموقع فرع النوبارية.

عنوان محدد مبنى السوق التجاري الجديد.

الفرع 19

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم تسعة عشر.

اسم الموقع فرع ايزيس.

العنوان الدقيق مدينة النوبارية، طريق الصحراء.

الفرع 20

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 91.

اسم الموقع فرع برج العرب.

العنوان بالضبط Bolkeley Freedom Road.

الفرع 21

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 30.

اسم الموقع فرع سيدي بشر.

العنوان الدقيق الحي السكني الأول المجاور للخامسة.

الفرع 22

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 23.

اسم الموقع فرع سيدي بشر ميدان الفحصة.

العنوان الدقيق خلف قسم الحديقة.

الفرع 23

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 74.

اسم الموقع فرع سيدي بشر ميدان محمد نجيب.

العنوان الدقيق ميدان الفصحه بسيدي بشر.

الفرع 24

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 93.

اسم الموقع فرع سيسوستريس.

العنوان بالضبط ميدان محمد نجيب بسيدي بشر.

الفرع 25

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 95.

اسم الموقع فرع صلاح سالم الإسكندرية.

العنوان الدقيق 17 شارع سيسوستريس.

الفرع 26

المحافظة مرسى مطروح.

رقم البنك البنك رقم 103.

اسم الموقع فرع طلعت حرب الإسكندرية.

العنوان الدقيق 2 شارع صلاح سالم.

الفرع 27

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 101.

اسم الموقع فرع كرموز.

العنوان بالضبط 9 شارع طلعت حرب.

الفرع 28

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 119.

اسم الموقع فرع لوران.

العنوان الدقيق كرموز 17 محرم بك.

الفرع 29

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 10.

اسم الموقع فرع محرم بك.

العنوان الدقيق طريق الزعيم جمال عبد الناصر.

الفرع 30

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 88.

اسم الموقع وكالة الاكاديمية البحرية.

العنوان الدقيق 22 شارع نبيل جلال.

الفرع 31

المحافظة مرسى مطروح.

رقم البنك البنك رقم 66.

اسم الموقع فرع مرسى مطروح.

العنوان الدقيق أبو قير.

الفرع 32

المحافظة مرسى مطروح.

رقم البنك البنك رقم 37.

اسم الموقع فرع لوران 2.

العنوان الدقيق 18 شارع الجلاء مطروح.

الفرع 33

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 33.

اسم الموقع جمعية الشيخ بدوي.

العنوان الدقيق شارع مستشفى الشيخ بدوي.

الفرع 34

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 27.

اسم الموقع فرع العامرية رقم 2.

العنوان الدقيق العامرية شارع اسماء بنت ابي بكر.

الفرع 35

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 16.

اسم الموقع فرع أبو العباس الإسلامي.

العنوان المحدد ساحة المساجد الجمركية.

الفرع 36

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 77.

اسم الموقع فرع أبو قير 2.

العنوان الدقيق 47 شارع بورسعيد.

الفرع 37

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 11.

اسم الموقع العامرية رقم واحد.

العنوان بالضبط 358 شارع قناة السويس.

الفرع 38

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 12.

اسم الموقع مدرسة الشاطبي.

العنوان الدقيق 19 شارع نبيل الوقاد.

الفرع 39

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 13.

اسم الموقع مدرسة محرم بك الإعدادية.

العنوان الدقيق 136 شارع بورسعيد الابراهيمية.

الفرع 40

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 19.

اسم الموقع مدرسة عباس الأعصر الابتدائية.

العنوان الدقيق 449 شارع جمال عبد الناصر.

الفرع 41

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 77.

اسم الموقع مدرسة رفعت محجوب الإعدادية.

العنوان الدقيق Apis.

الفرع 42

المحافظة مرسى مطروح.

رقم البنك البنك رقم 66.

اسم الموقع ادارة ابيس التعليمية.

العنوان الدقيق طريق الجيش.

فرع 43

المحافظة مرسى مطروح.

رقم البنك البنك رقم 15.

اسم الموقع إدارة جامعة الإسكندرية.

العنوان الدقيق شارع مصطفى كامل.

الفرع 44

المحافظة الاسكندرية.

رقم البنك البنك رقم 215.

اسم الموقع مديرية القوى العاملة.

العنوان الدقيق خلف نقابة الاطباء.

بنك مصر

بعد أن تعرفنا على فروع بنك مصر بالإسكندرية سنعرض لكم في السطور التالية بعض المعلومات عن بنك مصر

يعتبر بنك مصر من أوائل البنوك التي ظهرت في مضر. ظهر هذا البنك في بداية القرن التاسع عشر الميلادي وتحديداً في عام 1920 م.

أسس هذا البنك القائد طلعت حرب ليضم العديد من الصناديق.

كان الهدف من عمل هذا البنك هو تسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد من أموال المصريين.

في الفترة ما بين 1920 م إلى 1960 م أسس البنك العديد من الشركات التي تجاوزت 24 شركة في مختلف التخصصات.

ومن أبرز الشركات في هذا البنك شركات الغزل والنسيج ومصر للطيران وشركات البترول والبتروكيماويات.

كان هذا البنك هو الملاذ الوحيد والعامل الوحيد الذي ساعد الاقتصاد المصري على النهوض بعد الاحتلال البريطاني لمصر.

يقع المقر الرئيسي للبنك المصري في العاصمة العربية لمصر وهي القاهرة.

يمكنك الدخول إلى موقعه الرسمي بالضغط على الرابط التالي.

هذا البنك لديه ما لا يقل عن 600 فرع.

هذا البنك موجود أيضًا في مصر ولبنان وفرنسا ودول أخرى.

يعتبر بنك مصر من ابرز واقدم وأنجح البنوك التي مقرها موجود في كل مكان في جمهورية مصر العربية وفي العالم أيضًا وخاصة العالم العربي كما يقوم بنك مصر بالقيام على خدمة المواطنين جميعا بلا اي استثناء ، والعمل على القيام على توفير أفضل خدمات بنكية ومصرفية وأيضًا يقوم على تقديم الخدمات السهلة والقروض الائتمانية.