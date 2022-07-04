عناية طبية فورية عبر مراكز المراقبة الصحية لحجاج بيت الله

واصلت وزارة الصحة جهودها للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج هذا العام، من خلال مركزي الفحص الصحي بمطار الملك عبد العزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي، حيث نفذت العديد من المتطلبات الصحية التي تضمن بإذن الله حياة آمنة وصحية. موسم الحج، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية الفورية لجميع الحجاج من خلال مرافقه الصحية المجهزة منذ سن مبكرة.

الإطارات المتخصصة

وأكدت الوزارة حرصها على دعم مراكز الرقابة الصحية بالمنافذ الجوية والبحرية بالعديد من الكوادر بمختلف التخصصات، كما تم دعم مراكز الرقابة الصحية بالمطار بـ (5) سيارات إسعاف مجهزة تجهيزا كاملا بالأجهزة الطبية. الحجاج. بالإضافة إلى تجهيز إحدى سيارات الإسعاف للحالات المعدية والوبائية فيها، فقد تم رصدها من قبل الفرق الصحية وتبين أنه تم فحص 340 ألف حاج من لحظة وصولهم حتى اليوم، حيث بلغ عدد المصابين بالتهاب السحايا الذين تم تطعيمهم في الدولة. بلغ عدد الحجاج (331.769) حجاجا، فيما بلغ عدد الملقحين بلقاح شلل الأطفال بالمنافذ (48311) حاجا، وبلغ عدد الحجاج الذين تلقوا العلاج الوقائي بالمنافذ (26504) حاجا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات والجهود تأتي من حرص وزارة الصحة على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية لضمان سلامة الحجاج، حتى يعودوا إلى أماكن إقامتهم سالمين – بإذن الله.