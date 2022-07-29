عندك شوية جوز هتد تعالي نعمل شيكولاتة باونتي فِيْ المنزل بطعم رائع

تعتبر شوكولاتة باونتي من أشهر أنواع الشوكولاتة التي يحبها الكبار والصغار خاصة الأطفال، حيث تحتوي على جوز الهند مما يجعل مذاقها لذيذًا ولذيذًا، ويوافقون دائمًا على شرائها من الخارج، والعديد من ربات البيوت ابحث عنه. Hay diferentes maneras de preparar el chocolate Bounty en casa, y el chocolate Bounty contiene valiosos valores nutritivos y beneficiosos para el cuerpo y la salud, y debido a los altos precios, muchas madres prefieren preparar el chocolate Bounty con ingredientes fáciles, sencillos y económicos en منزل. أطفالهم سعداء.

المكونات لجعل مكافأة الشوكولاته فِيْ المنزل

أربعة أكواب من جوز الهند المبشور

نصف كيلو شوكولاتة خام

ملعقة صغيرة من النشا

علبة حَلْيب مكثف محَلْى

قليل من الملح

كيفِيْة صنع شوكولاتة باونتي فِيْ المنزل