عندك شوية جوز هتد تعالي نعمل شيكولاتة باونتي فِيْ المنزل بطعم رائع

تعتبر شوكولاتة باونتي من أشهر أنواع الشوكولاتة التي يحبها الكبار والصغار خاصة الأطفال، حيث تحتوي على جوز الهند مما يجعل مذاقها لذيذًا ولذيذًا، ويوافقون دائمًا على شرائها من الخارج، والعديد من ربات البيوت ابحث عنه. Hay diferentes maneras de preparar el chocolate Bounty en casa, y el chocolate Bounty contiene valiosos valores nutritivos y beneficiosos para el cuerpo y la salud, y debido a los altos precios, muchas madres prefieren preparar el chocolate Bounty con ingredientes fáciles, sencillos y económicos en منزل. أطفالهم سعداء.
المكونات لجعل مكافأة الشوكولاته فِيْ المنزل
- أربعة أكواب من جوز الهند المبشور
- نصف كيلو شوكولاتة خام
- ملعقة صغيرة من النشا
- علبة حَلْيب مكثف محَلْى
- قليل من الملح
كيفِيْة صنع شوكولاتة باونتي فِيْ المنزل
- أولاً، نقوم بإعداد وعاء عميق ونضع فِيْه ملعقة كبيرة من النشا ورشة ملح وأربعة أكواب من جوز الهند، ثم نخلطهم جيدًا بملعقة كبيرة حتى تتماسك المكونات معًا ونحصل على عجينة سخية.
- ثم نبدأ فِيْ تشكيل عجينة البونتي على شكل مستطيلات صغيرة أو دوائر متوسطة باليد، ثم نضعها على صينية بها ورق زبدة ونتركها فِيْ الثلاجة لفترة حتى تتماسك العجينة جيداً.
- بعد ذلك نبدأ فِيْ إذابة الشوكولا ونقوم بعملها فِيْ حمام ماري، لذلك نقوم بإعداد وعاء كبير ونضع فِيْه كَمْية من الماء على نار متوسطة، ثم نحضر وعاء آخر أصغر ونضع فِيْه كَمْية الشوكولاتة . ونضعها فِيْ وعاء الماء، مع العلم أن قاع وعاء الشوكولاتة لا يلمس وعاء الماء حتى يذوب تمامًا.
- نقوم بعد ذلك بإزالة وعاء الشوكولاتة من على النار، ثم نزيل صينية المكافآت، ثم نغمسها فِيْ الشوكولاتة المذابة باستخدام ملعقة كبيرة مشقوقة أو شوكة كبيرة.
- بعد ذلك نرفع رقائق الشوكولاتة المذابة ونضعها فِيْ صينية مبطنة بورق البرشمان، ثم نضع الصينية فِيْ الثلاجة لمدة ثلاثين دقيقة حتى تجف الشوكولاتة المذابة على الرقائق تمامًا لمدة نصف ساعة.
- ثم نخرج قطع شوكولاتة باونتي من الثلاجة ونضعها فِيْ أطباق التقديم ونقدمها، ونحن سعداء وشفاء.