عند قياس مساحة الكتاب نضرب طوله في عرضه في ارتفاعه صح خطأ ،تعتبر الرياضيات من العلوم البارزة والهامة والتي تحتوي على القوانين والقواعد والأنظمة الاساسيه، ويعبر علم الرياضيات على الاستنتاجات المنطقية والمعادلات والقوانين الذي يمكن استخدامها في جميع المجالات المتنوعة والمختلفه، وتحتوي الرياضيات على قوانين ثابته يمكن من خلالها اجراء القياسات الخاصة بالمساحات والقياس.

القياس في الرياضيات

استخدم الرياضيات أساليب القياس في إجراء المعادلات الرياضية ومنها قياس المساحة وعلم الرياضيات يدخل في مجالات متنوعة وفروع كثيرة منها علم الهندسة وعلم الجبر والإحصاء وعلم الحساب والتكاملات وينضم الى رياضيات القوانين المهمة والخاصة القياس الصحيح يتم من خلال معرفة أسلوب القياس الذي ينضم إلى السؤال والقانون العلمي.

قانون مساحة الأشكال الهندسية

تشكل المساحة في الهندسية إلى نظام معين وهو محيط الشكل الهندسي يمكن قياسه عن طريق تقسيم الشكل الى مربعات بحيث كل مربع تكون مساحته 1سم ثم يتم جميع عدد المربعات التي يشغلها ذلك الشكل والمساحة لها قانون ثابت يمكن ذكر أشكال القوانين الخاصة بالمساحة على النحو التالي:

مساحة المستطيل = الطول × العرض.

= الطول × العرض. مساحة المربع = طول الضلع × طول الضلع.

= طول الضلع × طول الضلع. مساحة الدائرة = نصف القطر ^2 × π (حيث π هي 3.14159).

= نصف القطر ^2 × π (حيث π هي 3.14159). مساحة المثلث = 2/1 × القاعدة × الارتفاع.

= 2/1 × القاعدة × الارتفاع. مساحة شبه المنحرف = 2/1 × (مجموع القاعدتين الكبرى والصغرى)× ارتفاع شبه المنحرف.

= 2/1 × (مجموع القاعدتين الكبرى والصغرى)× ارتفاع شبه المنحرف. مساحة المعين= 2/1 × طول القطر الأول × طول القطر الثاني

حل عند قياس مساحة الكتاب نضرب طوله في عرضه في ارتفاعه صح خطأ

هذا السؤال من ضمن أسئلة الرياضيات الذي يدور حول القياس والمساحة عند قياس مساحة الحساب نضرب طوله في عرضه وينطبق هذا على إحدى قوانين الرياضيات الحسابية وهي قانون المساحة المعروف في الرياضيات، كيف يمكن تطبيق الصور على القانون الرياضي وهو قانون المساحة المستطيل = الطول * العرض وكذلك قانون المساحة المربع وهو يساوي طول الضلع ضرب طول الضلع ومساحه المثلث يساوي نصف طول القاعدة ضرب الارتفاع.

الإجابة على هذا السؤال هي إجابة صحيحة

تعتبر الرياضيات من المواد العلمية التي تعتمد على أساليب علمية حديثه ومنطقية يمكن من خلالها إجراء المعادلات والحلول والأسئلة بطرق سهلة وادخل بها جميع العمليات الرياضية منها الضرب والقسمة والطرح والجمع.