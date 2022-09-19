عند وضع ورق الألومنيوم في غسالة الملابس ماذا يحدث ، ستفاجأ الأمهات والعديد من السيدات ممن لديهم الغسلات الملابس بمعرفة أنه يمكنهم استخدام ورق الألمنيوم لتنظيف الملابس المتسخة التي يصعب إزالتها مثل الشحوم وبقع الطلاء والدهان وغيرها من الزيوت الملتصقة على الملابس ، كون ان ذلك الأمر مكلف وسريع ، لذا تبحث الأمهات عن طريقة لاستخدام ورق الألمنيوم في الغسالة لتنظيف الملابس ، لأن طريقة الاستخدام بسيطة جداً ، تابعوا معنا .

طريقة استخدام رقائق الألومنيوم للغسالة

تتسخ الملابس مع الاستخدام اليومي، وقد تظهر بقع على الملابس، لذلك تحتاج الأمهات إلى أدوات تنظيف قوية للمساعدة فِيْ إزالة هذه البقع، لكنهن يفضلن تجنب استخدام مواد التبييض أو المنظفات الكيماوية، لذلك يبحثن عن منتج سريع المفعول. طريقة التنظيف غير المؤذية للملابس ورقائق الألمنيوم من أفضل المكونات التي تساهم فِيْ تنظيف جميع البقع الموجودة على الملابس، وطريقة الاستخدام على النحو التالي.

يتم توفِيْر كرات مستوية ومستديرة من رقائق الألومنيوم.

عند وضع الملابس المتسخة فِيْ الغسالة، ضعي كرة أو كرتين من ورق الألومنيوم مع الملابس.

الغسالة تعمل بدورة كاملة.

تساهم هذه الكرات فِيْ تنظيف الملابس المتسخة بشكل أسرع.

فوائد ورق الألمنيوم للغسالة

تتساءل الأمهات عن فوائد وضع ورق الألمنيوم فِيْ الغسالة، حيث أن للغسالة العديد من الفوائد بوضع ورق الألمنيوم عليها، وعند وضع ورق الألمنيوم عليها ما يلي.