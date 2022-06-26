عنصر غذائي لصحة العين

تعتبر العيون جزءًا مهمًا من الصحة، ولكن يمكن أن تصاب العين بأمراض معينة يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر.

الأكسدة، عادة بسبب زيادة نسبة السكر في الدم أو ارتفاع مستويات الأنسولين، والتي يمكن أن تستنفد أيضًا بعض العناصر الغذائية.

مغذيات مهمة للعين

الأهم هو فيتامين أ – للحماية من العمى الليلي وجفاف العيون وإعتام عدسة العين والضمور البقعي وأفضل مصدر هو كبد الأغنام أو زيت كبد سمك القد.

فيتامين ب 1 – إعتام عدسة العين أو إعتام عدسة العين، اعتلال الشبكية.

فيتامين ب 3 – الجلوكوما أو الجلوكوما.