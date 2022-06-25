عنصر غذائي للتخلص من التجاعيد والترهل

إذا كنت تحاول إزالة التجاعيد حول عينيك وزوايا فمك وتحت رقبتك، فعليك التركيز على إصلاح الجزء الداخلي من الجسم لأن الكريمات لها تأثير ضعيف.

التجاعيد على الجزء الخارجي من العينين، التجاعيد على الزوايا الخارجية للفم، أو الخطوط الدقيقة على الجزء الخارجي من الأنف، المشكلة هي نفسها، شيخوخة الجلد هي التي يجب تجديدها من الداخل.

يركز معظم الناس على نهج “من الخارج إلى الداخل”، بإضافة الكريمات إلى الجلد وعدم التركيز على الجزء الداخلي من الجسم.

عنصر غذائي

الريتينول هو عنصر غذائي رئيسي يساعد الجلد. أوصي به من صفار البيض والزبدة والكبد (لحم الضأن أو اللحم البقري) وزيت كبد سمك القد.

أيضا فيتامين أ من النباتات، ولكن فقط اعلم أنه كاروتينويد وهو مقدمة لفيتامين أ

لكن فوائد الجمع بين الأطعمة الحيوانية والنباتية المحتوية على فيتامين أ ستساعد بشرتك بشكل كبير.

تناول البقدونس وحتى السبانخ، وكذلك الخضروات الصليبية مثل الكرنب والبروكلي والجرجير.

تستخدم ببتيدات الكولاجين لتوفير المواد الخام اللازمة لبناء بشرة صحية، ويمكن الحصول على الكولاجين من مرق العظام.

أنت أيضًا تريد تجنب الأنسولين الزائد، لأن مقاومة الأنسولين يمكن أن تثبط فيتامين أ.

لذلك، قم بدمج نظام كيتو الغذائي مع الصيام المتقطع، مما سيؤدي إلى عملية الالتهام الذاتي

. كذلك تجنب الإجهاد والتوتر قدر الإمكان (لتقليل الكورتيزول). أيضًا، إذا كان لديك انخفاض في الصفراء (استئصال المرارة، المرارة البطيئة، الكبد الدهني)، فقد يساعدك تناول أملاح الصفراء المنقاة.

تساعد الصفراء على زيادة امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون.

تشمل أعراض انخفاض الصفراء الانتفاخ، والتجشؤ، والتجشؤ، وألم الكتف الأيمن، والانتفاخ فوق البطن أسفل القفص الصدري الأيمن.

أوصي في هذه الحالة بأخذ الصيغة المرة.