عنوان مدرسة شبرا الميكانيكية ورقم التليفون

مدرسة شبرا الميكانيكية الصناعية للمرحلة الثانوية الفنية من أبرز المدارس في مدينة شبرا مصر بمحافظة القاهرة ، وفي السطور التالية ننشر عنوانها ورقم هاتفها وتفاصيل عنها.

مدرسة شبرا الميكانيكية

مدرسة شبرا الميكانيكية هي إحدى المدارس الصناعية التي تضم طلاب الثانوية في مرحلة الدبلوم الفني.

تقبل ثانوية شبرا الميكانيكية والفنية والصناعية البنين فقط حيث لا تضم ​​أي بنات.

مدرسة شبرا التقنية الصناعية متخصصة في الميكانيكا ، وهي تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بنظام مدتها ثلاث سنوات.

ننشر لكم في السطور التالية عنوان مدرسة شبرا الميكانيكية ورقم هاتفها وطرق الاتصال بها.

عنوان مدرسة شبرا الميكانيكية

اما بخصوص عنوان مدرسة شبرا الميكانيكية فهي تقع بمنطقة الساحل بشبرا بمصر بمحافظة القاهرة.

وعنوان مدرسة شبرا الميكانيكية بالتفصيل مدرسة الصناعات أيوب لاند بمنطقة الساحل بشبرا مصر بمحافظة القاهرة.

ورقم هاتف شركة مدرسة شبرا الميكانيكية هو كما يلي: 22031658

يمكنكم التواصل مع مدرسة شبرا الثانوية الميكانيكية الفنية الصناعية من خلال البريد الإلكتروني التالي … [email protected]

دخلت مدرسة شبرا الثانوية الميكانيكية والفنية والصناعية التابعة لإدارة الساحل التربوية بمحافظة القاهرة ، في تطبيق التربية العسكرية بها خلال السنوات الماضية لطالباتها من الذكور.