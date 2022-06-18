عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة 24 يونيو 2022 من وزارة الأوقاف

كشفت وزارة الأوقاف المصرية عبر موقعها الرسمي “الأوقاف أون لاين” عن موضوع وعنوان خطبة الجمعة القادمة ، الموافق 24 يونيو 2022 ، 25 ذو القعدة 1443 هـ.

قامت الوزارة بنشر عنوان الخطبة القادمة قبل موعدها بوقت كاف لتمكين الدعاة من الاستعداد لها بشكل جيد ، وتسهيل الأمر عليهم بشكل أكبر من خلال نشر قالب بصيغة. بي دي إف عبر موقعها الرسمي.

وفي هذا التقرير يستعرض “شبابيك” عنوان خطبة الجمعة القادمة وتوجيهات الوزارة للخطباء.

عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة بوزارة الاوقاف

وأعلنت وزارة الأوقاف في بيان أنها قررت أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة 24 يونيو 2022 بعنوان “أخلاق الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم”.

وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة التزام جميع الأئمة بنص الخطبة أو على الأقل جوهرها مع الالتزام بالحد الزمني الجديد الذي ينص على ألا يتجاوز العشر دقائق.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا ، والتي تتلخص في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الالتزام بإحضار سجادة صلاة شخصية.

وتنشر الوزارة خلال الأسبوع على موقعها على الإنترنت نصاً مكتوباً للخطبة لإرشاد الدعاة.

وقالت الوزارة إنها “واثقة من آفاقهم العلمية والفكرية ، وفهمهم المستنير للدين ، وفهمهم لما تتطلبه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الدين. خطبة.. «

منذ عام 2016 ، حددت وزارة الأوقاف عنوانًا وموضوعًا موحّدًا للخطبة لجميع الأئمة المنتسبين إليها ، في إطار إجراءات “تجديد الخطاب الديني وإصلاحه” ، وكذلك تحديد فترة محددة للخطبة ، لا يتجاوزها.

وقال رئيس القطاع الديني الشيخ جابر تاي في تصريحات متلفزة إن خطب الجمعة الموحدة حالت دون وقوع عدة أمور قبل تنفيذ القرار ومنها صراع الكثيرين فيما بينهم بين مؤيدين ومعارضين للخطبة. وغياب من يعترض على الخطبة وهو فوق المنبر وعدم وجود انقسامات داخل المساجد..

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