عهد جديد للقيادة النسائية في الأعمال المالية السعودية

تدعم الخطط الطموحة لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية في ظل برنامج رؤية 2030 فتح صناعات جديدة وتوفير فرص عمل لمواطنيها، ويشمل ذلك تشجيع الدولة على تولي المرأة مناصب قيادية في مختلف الصناعات، والقطاع المالي والمصرفي ليس كذلك. استثناء. ، وفقًا لـ ResearchGate، ومقرها في ألمانيا.

إنجاز مهم لطموحات المرأة في القطاع المالي

في عام 2022، أصبحت أليسون روز أول امرأة يتم تعيينها مديرة تنفيذية لبنك رويال بنك أوف سكوتلاند، أحد أكبر البنوك في المملكة المتحدة، وسرعان ما تبع ذلك تطور آخر، حيث تولت جين فريزر منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي جروب. سيدة تقود بنكًا أمريكيًا كبيرًا، وكانت هذه اللحظات بمثابة إنجاز كبير لتطلعات النساء حول العالم في القطاع المصرفي والمالي العالمي.

بينما كان هناك العديد من القادة البارزين في الصناعة، كان لأليسون روز وجين فريزر صدى قوي لدى النساء في مجال التمويل ؛ ومع ذلك، لسوء الحظ، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في القطاع المالي العالمي.

وفقًا لشركة الأبحاث البريطانية Deloitte، من المتوقع أن تنمو نسبة النساء في المناصب القيادية في شركات الخدمات المالية (في جميع أنحاء العالم) إلى 28٪ بحلول عام 2030، وهو أبعد ما يكون عن نفس المستوى.

لا يقتصر تمكين المرأة على تشغيلها فحسب، بل أيضًا وضعها في طليعة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ومنحها فرصًا لإحداث فرق وإلهام الآخرين ليتبعوها.

خطوات المملكة لدعم طموح المرأة السعودية

وبدعم من خطط طموحة لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية من خلال فتح صناعات جديدة وتوفير فرص جديدة لمواطنيها، تشجع الدولة المرأة بحماس على تولي أدوار قيادية في مختلف الصناعات، وفقًا للتقرير.

تعد مجموعة تداول السعودية مثالاً ممتازًا للثقافة التنظيمية التي تشجع جميع الموظفين على السعي للتميز بغض النظر عن الجنس، وتمثل الموظفات 26٪ من إجمالي قاعدة موظفي المجموعة، وتشغل النساء العديد من الأدوار الإستراتيجية، بما في ذلك الرئيسة سارة السحيمي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مبادرات التوجيه والتدريب تلهم النساء في جميع مراحل حياتهم المهنية، بما في ذلك هذه الشراكة الجديدة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لتوفير التدريب ودعم التوظيف للخريجات.

يتم تبني هذه الثقافة الشاملة بشكل مطرد في جميع الشركات المدرجة في المملكة، وتشجع البورصة السعودية بنشاط الشركات المدرجة على تمكين الموظفات وزيادة تمثيلهن على جميع المستويات.

كانت البورصة أول شركة سعودية توقع على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، والتي ساعدت في ضمان أن تلعب المرأة دورًا قياديًا في أسواق رأس المال والشركات المدرجة.

في موازاة ذلك، يشهد القطاع المالي في منطقة الخليج تغييرات وتقود العديد من التطورات من قبل النساء الشابات، وتبدأ هؤلاء النساء المحادثات وتبشر بفرص جديدة يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في مواجهة تحديات عدم المساواة بين الجنسين. والنمو المستدام في جميع أنحاء النظام المالي للمنطقة وخارجها.

أمثلة عن سعوديات في مناصب مالية مهمة

رانيا النشار، التي عينت مستشارة لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة منذ 22 ديسمبر 2022، كانت ضمن قائمة فوربس للنساء الأكثر نفوذاً في العالم لعامي 2022 و 2022.