وارتفع بعد دقائق من الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، يوم الأربعاء، والذي أكد الالتزام بالسياسة النقدية الصارمة لمنع التضخم من أن يصبح راسخًا.

وزادت مبيعات السندات بعد أن كشف تفاصيل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر حزيران (يونيو) الماضي، والتي أشارت إلَّى أن المسؤولين يرون إمكانية “مزيد من التشديد فِيْ السياسة النقدية فِيْ حال استمرار ضغوط الأسعار”.

قفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين – من بين تلك الأكثر حساسية لسياسة البنك المركزي – بمقدار 15 نقطة أساس إلَّى ما يقرب من 2.97٪، بعد انخفاضها بما يصل إلَّى 6 نقاط أساس فِيْ وقت سابق يوم الأربعاء.

ارتفع سعر الفائدة القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلَّى 2.93٪، مرتدًا من أدنى مستوى خلال اليوم عَنّْد 2.74٪.

وكشف المحضر أن المسؤولين قد شهدوا على الأرجح ارتفاعًا بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس فِيْ يوليو، تماشيًا مع تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول بعد الاجتماع الأخير. رفع صناع السياسة أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلَّى نطاق أعلى بنسبة 1.5 فِيْ المائة فِيْ منتصف يونيو، وهِيْ أكبر زيادة منذ 1994.

وقال إيان لينجن، رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية فِيْ بي إم أو كابيتال ماركتس، فِيْ مذكرة بعد إصدار المحضر إن “90 علامة على التضخم” تتناقض مع عدم وجود أي إشارة إلَّى “الركود” فِيْ البيان.

وأضاف “إن إدراك أن عمل اللجنة سيبطئ النمو لبعض الوقت يتماشى إلَّى حد كبير مع السياسة النقدية الحالية للمقايضة مع ارتفاع مخاطر الركود، لكن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي لا يزال ملتزمًا بخطته”.

دفع الارتفاع فِيْ السندات فِيْ وقت سابق يوم الأربعاء لفترة وجيزة عائد 30 عامًا إلَّى أقل من 3 ٪ للمرة الأولى منذ مايو.

بدوره، قال جيم كارون، مدير المحفظة فِيْ مورجان ستانلي إنفستمنت مانجمنت، إن “التضخم سيظل مرتفعًا، وما يعَنّْيه ذلك أساسًا هُو أنه سيكون مرتفعًا للغاية بالنسبة لهدف بنك الاحتياطي الفِيْدرالي.”

وأوضح أن هذا يعَنّْي أنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ يوليو و 50 نقطة أساس فِيْ سبتمبر، “ما لم تبدأ أشياء سيئة حقًا فِيْ الحدوث أو يحدث شيء ما”، فِيْ إشارة إلَّى الركود.