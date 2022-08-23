عوار يقترب فِيْ 2022.. تعرف على قيمة عرض النصر بـ”الريال السعودي”

تلقى نادي النصر، بحسب آخر الأخبار فِيْ الصحف، صباح اليوم الثلاثاء، عرضا ضخما على أولمبيك ليون الفرنسي، من أجل ضم النجم حسام عور، خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفِيْ عام 2022. .

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عين النصر المدرب الفرنسي رودي جارسيا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بإضافة 4 لاعبين فِيْ صيف 2022، حتى الآن هم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان وعبد الرحمن غريب. .

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وأشار الإعلامي طارق سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن النصر لا يزال ينتظر النجم الفرنسي الكبير حسام عور صيف 2022، بطلب من المدرب رودي جارسيا.

وأشار إلَّى أن النصر قدم عرضا ضخما على ليون الفرنسي، بقيمة 12 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 45 مليون ريال سعودي.

النجم الفرنسي حسام أعور يريد الرحيل عَنّْ ليون، بعد أن بدأ مسيرته الكروية قبل أن يصل إلَّى الفريق الأول فِيْ 2016، لذا لم تكن هناك وجهة أفضل من اللعب تحت قيادة مدربه المفضل رودي جارسيا.

حسام الأعور (24 عاما) شارك مع ليون تحت قيادة رودي جارسيا فِيْ 80 مباراة رسمية وسجل 15 هدفا.

نجاح النصر فِيْ اقتناص خدمات حراس المرمى للأندية الأوروبية الكبرى صيف 2022، بـ 45 مليون ريال سعودي فقط، سيكون جيدًا، بالنظر إلَّى أن القيمة السوقية لحسام عور، وفقًا لسوق الانتقالات، تتجاوز حاجز 115 مليون ريال. .