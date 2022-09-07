عواصف اقتصادية تواجه ليز تراس سيدة دواننج ستريت الجديدة

مع خلافة جونسون لليز تيراس كرئيسة للوزراء، بدأت التكهنات بالظهُور حول قدرة سيدة داونينج ستريت الجديدة على التعامل مع التحديات.

التي ورثتها عَنّْ سابقتها، خاصة أسوأ أزمة اقتصادية فِيْ بريطانيا منذ عقود، حيث تجاوز معدل التضخم 10٪ وارتفاع حاد فِيْ فواتير الغاز والكهرباء.

ورأت صحيفة الجارديان البريطانية أن هناك خطرًا وشيكًا قد يتعرض له تيراس، مما قد يجعل استمراره فِيْ السلطة مهددًا إلَّى حد كبير. وحذرت الصحيفة من عواقب أي محاولة من قبل سكان 10 داونينج ستريت الجدد لإنكار الواقع الصعب الذي تعيشه المملكة المتحدة على الصعيد الاقتصادي.

ليز تروس .. ثالث رئيس وزراء بريطاني

وأشارت فِيْ افتتاحية إلَّى أن سبب فوز تيراس البالغة من العمر 47 عامًا كرئيسة للوزراء هُو نفس السبب الذي قد لا يبقيها فِيْ السلطة لفترة طويلة، وهُو أن رئيس الوزراء البريطاني الثالث لم يكن رئيس الوزراء البريطاني. الأزمة الاقتصادية فِيْ قلب حديثها وتصريحاتها خلال المناظرات التي شاركت فِيْها مع منافسها وزير الخزانة السابق ريشي سوناك قبل تولي هذا المنصب، فِيْ وقت تعاني فِيْه البلاد من ارتفاع كبير فِيْ تكلفة المعيشة والتضخم. معدلات.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن إنكار تيراس لوجود أزمة، وحديثها عَنّْ وجود العديد من التحذيرات المبالغ فِيْها بانهِيْار اقتصادي وأزمات طاقة محتملة، سيكون “أحد أسباب فشلها المستقبلي”.

تعهد الصندوق، الذي يقدم نفسه كَمْدافع عَنّْ الأسواق الحرة، بخفض الضرائب لتحفِيْز النمو، على الرغم من التحذيرات من أن زيادة الإقراض قد تؤدي إلَّى تفاقم التضخم.

اقترح تروس خططًا للإبقاء على فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي السنوية للمنزل البريطاني العادي عَنّْد المستوى الحالي الذي يقل عَنّْ 1971 جنيه إسترليني (2300 دولار) فِيْ السنة.

وبحسب بلومبرج نيوز، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها، قد تكلف الخطة حوالي 130 مليار جنيه على مدار 18 شهرًا.

الأجور والإنتاج

كَمْا أشارت الجارديان إلَّى أن وجود رئيس الوزراء الجديد على رأس حزب المحافظين الذي يواجه اتهامات بأن سياساته أدت إلَّى تدهُور الخدمات العامة والفشل فِيْ تحقيق أجندته الاقتصادية ومشروعه السياسي فِيْ البلاد، قد تكون من أهم العوامل التي قد تؤثر على مستقبلها.

واعتبرت الصحيفة أن المهمة ستكون أصعب من أي وقت مضى على تيراس التي تنتظر نفس المشاكل المتعلقة بانخفاض الأجور وتراجع الإنتاجية، لكن فِيْ ظل معطيات جديدة تتضمن ارتفاعات حادة فِيْ معدلات التضخم وارتفاع معدل الفائدة أيضًا. .

وأضافت شبكة (CNN) الأمريكية بعدًا آخر لتعتيم الصورة وتأكيد صعوبة مهمة تيراس، واصفة التحديات التي تواجهها بـ “قائمة الكوابيس”. وذكرت الشبكة أن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ورثت عَنّْ جونسون عددًا كبيرًا من المشاكل والتحديات، الأمر الذي سيجعلها تفكر فِيْ سبب سعيها لتولي هذا المنصب فِيْ المقام الأول.

من أسوأ أزمة تكلفة المعيشة منذ جيل إلَّى الخدمات العامة التي لا تعمل ببساطة، سيتعين على تروس ملء الفراغات باقتصاد متباطئ والوفاء بوعده بعدم فرض ضرائب جديدة.

عاصفة من التحديات

وأضافت الشبكة أن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ستواجه هذا التحدي بينما تقود حزب المحافظين “المنقسم بشدة وبعيد عَنّْ ضمان دعم رؤيتها للبلاد”.

مجلة تايم الأمريكية ترى تيراس أمامها العديد من الأزمات المتبقية من عهد جونسون، واعتبرت أن أصعب الأزمات وأكثرها إلحاحًا هِيْ أزمة غلاء المعيشة فِيْ البلاد، مشيرة إلَّى أن البريطانيين يواجهُون شتاءً “. أي فواتير الطاقة المنزلية قد ترتفع بنسبة 80٪ “. وأضافت أن التضخم سجل أعلى مستوى له منذ 40 عاما فِيْ يوليو تموز وبلغ 10.1 بالمئة.

بالإضافة إلَّى التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة المتحدة، سيتعين على تروس أيضًا التعامل مع الأزمات السياسية التي تلوح فِيْ الأفق، وذكرت المجلة أنه “ليس فقط فِيْ أيرلندا الشمالية. فِيْ اسكتلندا، سينتظر الحزب الوطني الاسكتلندي جلسة استماع الشهر المقبل فِيْ المملكة المتحدة محكَمْة بشأن ما إذا كان بإمكان الحكومة الاسكتلندية المفوضة إجراء استفتاء على الاستقلال دون موافقة وستمنستر “.

وأشارت المجلة إلَّى أن نتائج هذا الاستفتاء جددت التركيز على مصير الاتحاد البريطاني وقدرة تيراس على الحفاظ عليه، حيث زاد التأييد لاستقلال اسكتلندا فِيْ السنوات التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، نقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية ما أعلنته روسيا هذا الأسبوع أنها لا تستبعد احتمال أن تتفاقم العلاقات المتوترة بينها وبين بريطانيا فِيْ ظل رئاسة الوزراء الجديدة ليز تيراس، خاصة على خلفِيْة الحرب الدائرة فِيْ أوكرانيا. وموقفها المناهض لموسكو وكييف.

ونقلت الصحيفة عَنّْ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تتوقع أي تحول فِيْ العلاقات مع بريطانيا، حيث اتهم تراس باستخدام خطاب الكراهِيْة تجاه بلاده، والتهديد باتخاذ مزيد من الخطوات ضد موسكو، “لذلك، لا أعتقد أننا نستطيع نأمل فِيْ أي شيء إيجابي.

يتساءل العديد من المراقبين عَنّْ قدرة تيراس، التي وجدت نفسها فجأة فِيْ قلب عاصفة من التحديات، على إيجاد حلول سريعة أو سحرية لهذه المشاكل فِيْ ضوء تشابكها وارتباطها بالأزمات العالمية التي تؤثر على معظم دول العالم.