عواصف التضخم والسياسة النقدية لا تهدأ.. سقوط الذهب

وسط تقلبات شديدة فِيْ الأسواق العالمية، مع تسارع مخاوف التضخم ودخول نفق الركود الاقتصادي، انخفض الذهب إلَّى ما دون مستوى 1670 دولار.

بعد التوقعات ببقاء الذهب كَمْلاذ آمن وإعادة الارتفاع، جاءت البيانات الأمريكية الجديدة لتفجير السلعة الثمينة وإرسالها إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ 18 شهرًا.

أدنى سعر منذ مارس 2022

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوياتها منذ مارس 2022 اليوم الخميس، بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار، وكذلك خفضت الرهانات على أن الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة بمقدار (1). نسبة كبيرة مرة أخرى من جاذبية المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلَّى 1674.99 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلَّى 1690.90 دولار.

قلص الذهب خسائره لفترة وجيزة بعد أن قام المستثمرون بتقييم البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع فِيْ أغسطس، فِيْ حين أظهرت بيانات منفصلة أن مطالبات البطالة الأسبوعية فِيْ الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5000 إلَّى 213000 معدل موسميًا الأسبوع الماضي.

انخفض متوسط ​​عدد مطالبات البطالة فِيْ الأسابيع الأربعة الماضية بنحو 8000 من المتوسط ​​المنقح تنازليًا فِيْ الأسبوع السابق بنحو 1000 مطالبة إلَّى 232 ألفًا إلَّى 224 ألفًا.

يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن البنك سيرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، مع احتمال الموافقة على زيادة أكبر بمقدار 100 نقطة أساس، بعد تراجع طلبات المساعدة للأسبوع الخامس على التوالي. .

يبدو أن الطريق ممهدة لقرار الاحتياطي الفِيْدرالي، والذي قد يكون الأكثر عَنّْفًا منذ 40 عامًا، حيث جاءت بيانات البطالة لتعطي الاحتياطي الفِيْدرالي قوة إضافِيْة بأن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح بعد رفع سعر الفائدة المتتالي.

يأتي ذلك على خلفِيْة مخاوف المتداولين من قيام الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة بعد بيانات التضخم المخيبة للآمال يوم الثلاثاء الماضي، حيث ارتفعت التوقعات من صفر إلَّى 30٪.

لقد استوعبت الأسواق بالفعل رفع سعر الفائدة بما لا يقل عَنّْ 75 نقطة أساس فِيْ نهاية اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، وقد يصل الارتفاع إلَّى 100 نقطة أساس.

صعود قوة الدولار

يعتبر الذهب عادة وسيلة تحوط ضد التضخم، لكنه لا يولد عوائد، لذلك فهُو حساس لأسعار الفائدة وعوائد الخزينة.

فِيْ غضون ذلك، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الأربعاء، إنه ينبغي على محافظي البنوك المركزية المثابرة فِيْ مكافحة التضخم على نطاق واسع.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 1.9 فِيْ المائة إلَّى 19.31 دولار للأوقية.

وقال جيم ويكوف، المحلل فِيْ Kitco Metals، فِيْ مذكرة “قوة مؤشر الدولار هذا الأسبوع، جنبًا إلَّى جنب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبعض بيانات التضخم الأمريكية، أبقت مشتري الذهب والفضة فِيْ الغالب على الهامش”.

وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلَّى 910.52 دولار، بينما نزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلَّى 2149.35 دولار.