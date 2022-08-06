عواصف رعدية ممطرة وبرق على 7 مناطق

كشف خبير الطقس والمناخ عبدالله المسند، عن تفاصيل جديدة عن الطقس الحالي في المملكة، مشيرا إلى وجود زخات متقطعة وعواصف رعدية في عدة أماكن.

عواصف رعدية رعدية ممطرة

وقال المسند في تغريدة على حسابه على تويتر “حالة السماء الآن 0515 … عواصف رعدية وأمطار وبرق على أجزاء من المناطق الغربية من الجوف وتبوك والمدينة المنورة والباحة. عسير. وجازان والربع الخالي “.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في توقعاته الجوية لهذا اليوم استمرار هبوب عواصف رعدية متوسطة إلى غزيرة تتسبب في تدفق الأودية والأمطار الغزيرة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة وزخات البرد فوق المناطق. عسير وجازان ومرتفعات منطقة مكة. إلى جانب منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

ولا تزال الفرصة سانحة لتكوين سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار في أجزاء من مناطق تبوك والجوف والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية، فيما يكون الطقس حارا جدا. شرق. مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية الشرقية والجوف.