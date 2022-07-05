عوالق ترابية تحد الرؤية في الباحة وعسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيراً بشأن تعرض منطقة الباحة للعوالق الترابية ونشاط الرياح السطحية. هذا يؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن التي تأثرت بالظواهر المذكورة هي الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن.

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير للعوالق المتربة، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية. وتأثرت كل من أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب. ستبقى حالة التأهب حتى الساعة الحادية عشرة مساء الثلاثاء.

كما تأثرت المجاردة، وبريق، ورجال الماء، ومحاايل. تؤثر الزلازل على الرؤية الأفقية.

تستمر حالة التأثير مع الظواهر المذكورة أعلاه حتى الساعة الحادية عشرة الليلة.