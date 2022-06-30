عوالق وٍرياح تؤثر على الرؤية في 4 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا بشأن تعرض منطقة المدينة المنورة للرياح النشطة والأمواج العالية وانخفاض مستويات الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة مدينتي الريس وينبع.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يستمر الطقس المذكور حتى الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة.

العوالق الترابية بمنطقة عسير

كما أصدر المركز تحذيراً بشأن تعرض منطقة عسير للعوالق المتربة التي تؤثر على الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتضررة هي البراك والقهمة، وستبقى حالة التأهب حتى الثانية صباحا.

ضعف الرؤية في مكة

في مكة المكرمة، تستمر حالة العوالق المتربة حتى الثانية صباحًا، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية.

تأثرت القنفذة والليث بالتنبيه السابق.

تراب في نجران حتى الليل

كما تأثرت منطقة نجران بالعوالق الأرضية حتى الساعة الحادية عشرة من مساء الخميس مما يتسبب في انخفاض مستويات الرؤية فيها، وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن المدن المتضررة من الإنذار هي شرورة.