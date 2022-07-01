عوامات النيل التاريخية فِيْ مصر.. نهاية “حزينة” للبيوت العائمة

بعد 150 عامًا من القصص والأسرار، كتبت الحكومة المصرية نهاية لعوامات النيل فِيْ مناطق الكيت كات والعجوزة والدقي.

بدأت الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الموارد المائية وقطاع حماية النيل حملة لإزالة العوامات النيلية التاريخية على نهر النيل فِيْ مناطق إمبابة والعجوزة والدقي والتي تبلغ بحسب وزارة المالية المصرية 32. عوامات مخالفة للإجراءات القانونية، وتم تغيير أنشطتها

المظهر المتحضر

من جانبه قال المهندس أيمن نور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل، إن الهدف من إزالة عوامات النيل المخالفة هُو إعادة المظهر الحضاري لنهر النيل وتطوير المنطقة، مؤكدا أن المنطقة القائمة تتم إزالة العوامات بدون ترخيص.

وأضاف “فِيْ عام 2022، تم إرسال الإنذارات والرسائل بمعرفة الوصول لأصحاب هذه العوامات لضبط أوضاعهم وتغيير نشاطهم إلَّى تجاري بدلاً من سكني، لكن أصحاب العوامات لم يستجيبوا للتحذيرات، ولذلك كان لا بد من إزالة عوامات النيل “.

أكد رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل، أن العوامات المخالفة ليست تاريخية، موضحا أنه تم إزالة 3 عوامات حتى الآن، وسيتم إزالة 15 عوامة سكنية فِيْ مرحلة لاحقة، مشيرا إلَّى أن 32 عوامة متهدمة. وتشكل تهديدًا لبيئة النيل.

وشدد نور على عدم المساس بأي عوامة مرخصة وتاريخية وعوامات الأندية التي تمارس نشاطها برخص سليمة وتلك التي هِيْأت شروطها.

أكد وزير الموارد المائية المصري الدكتور محمد عبد العاطي، استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات المختلفة على النيل ومجرى النيل وإحدى الشركات التابعة لإعادة النيل كَمْا كان فِيْ السابق ومنها ازالة عوامات النيل.

وقال عبد العاطي فِيْ تصريحات سابقة، إنه تم إرسال إنذارات لأصحاب هذه العوامات المخالفة دون رد، الأمر الذي استدعى إزالة عوامات النيل.

يشار إلَّى أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ أكبر حملة فِيْ تاريخ الوزارة لإزالة أكثر من 58 ألف حالة تعدي على مجرى النيل والجسور والقنوات والمصارف وخصائص الري بمساحة تصل إلَّى 8.40 مليون متر مربع، والتي يتم تنسيقها مع مختلف أجهزة الدولة وفقًا للقانون.

عوامات النيل .. تاريخ وقصص

على ضفاف النيل، فِيْ أحياء إمبابة وكيت كات والزمالك والعجوزة والدقي تجد أشهر وأقدم عوامات النيل فِيْ مصر. تعود جذورها إلَّى خمسينيات القرن الماضي، ومعها بدأت المحادثات السياسية والرياضية والفنية للمشاهِيْر، وتخصصت 6 جهات حكومية فِيْ الإشراف عليها، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، أو متخصصة فِيْ الإسكان أو السياحة.

يبدو أن بعضها متهالك وعفا عليه الزمن، ويحتاج إلَّى ترميم، وبعضها يبدو جيدًا حسب درجة اهتمام أصحابها بها، بينما يرى من حول هذه العوامات أنهم يشهدون أحداثًا تاريخية والدراما المصرية التي تم التعامل معها. فِيْ مشاهد كثيرة أبرزها ثلاثية الكاتب نجيب محفوظ.

الجدل

بدأ الجدل حول العوامات النيلية التاريخية بإنذارات بإزالتها على مرحلتين، بحيث يتم الإخلاء الفعلي فِيْ 4 يوليو من العام الحالي بشكل دائم، حيث خالفت العوامات شروط الترخيص، فِيْما نفى أصحاب العوامات ذلك. وأكدت أن المسؤولين رفضوا منحهم التراخيص خلال العامين الماضيين ابتداء من 2022 بحسب ما قالوا. ونفى مسؤولون “أنهم تلقوا تحذيرات لتعديل الوضع لتحويله إلَّى تجاري وليس سكني”.

من ناحية أخرى أطلق ناشطون حملة تحت شعار “أنقذوا عوامات القاهرة” لكتابة مشاركات عَنّْ تراث العوامات تكشف الكثير عَنّْ الحقائق التاريخية والشخصيات المرتبطة ببعضها البعض.

وهناك عوامات مملوكة لفنانين مثل بديعة مصبني ونجيب الريحاني ومنيرة المهدية ونجوم آخرين مثل المطرب محمد عبد المطلب والراقِصَّة تحية كاريوكا وسامية جمال. وعلم متابعو الحملة أن الشاعر حافظ إبراهِيْم أطلق عليه لقب “شاعر النيل” لأنه ولد فِيْ إحداها.

وبحسب تصريحات لوسائل إعلام محلية، قالت منار مجدي، مالكة طوافة عبد الحليم حافظ، إنها كانت تحصل على ترخيص سنوي معلق بحجة دراسة تقنين الوضع.

أكدت منار مجدي، مالكة طوافة عبد الحليم حافظ، فِيْ تصريحات لـ “المصري اليوم” حصولهم على تراخيص سنوية، حتى توقفت الحكومة عَنّْ منحهم، بدعوى دراسة تقنين أوضاعهم.

وقالت، بحسب تصريحاتها، إنه من النادر الآن الحصول على ترخيص لعوامة سكنية، لافتة إلَّى أن عوامةها تم تصويرها فِيْ العديد من الأفلام المصرية منها أيام وليالي بطولة عبد الحليم حافظ، وهناك مشهد من قبل. الفنان أحمد زكي فِيْ فِيْلم “أيام السادات”.

150 سنة

يعود تاريخ عوامات النيلي إلَّى حوالي 150 عامًا، وفقًا للكاتب والمؤرخ الدكتور طارق منصور، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، قائلاً “لقد بدأوا فِيْ الظهُور فِيْ الطبقة الأرستقراطية والفنانين كنوع من الهِيْبة الاجتماعية، خاصة الباشاوات وكبار الفنانين ومنهم فريد الاطرش صاحب واحد “.

وأضاف أنها تحولت إلَّى جزء من تاريخ السينما المصرية، خاصة وأن بعض الأفلام صورت فِيْها، منها “ثرثرة فوق التل”، وهِيْ رواية للكاتب نجيب محفوظ، وكانت الدولة فِيْ ذلك الوقت قد رخصت لهذه العوامات وفقًا لـ. شروط معينة لا تضر النيل.

“مع مرور الوقت، أوقفت الدولة تراخيص هذه العوامات لأنها أصبحت متآكلة ومتداعية، لأنها مصنوعة من الخشب، إضافة إلَّى تحول بعضها إلَّى الأنشطة التجارية بعيداً عَنّْ الرخصة الأساسية، مخالفة وقواعد وسلامة مياه النيل “.