عوامل تؤثر على ضعف الجهاز المناعي أثناء الحمل

لأن هذا الجهاز عامل دفاعي لجسم المرأة الحامل، ويجب حمايته من الأمراض والالتهابات، كَمْا أن ضعف جهاز المناعة يعود إلى عوامل كثيرة منها الحمل، لأن جهاز المناعة أثناء الحمل يضعف ويضعف العناصر الغذائية. تنتقل للجنين، فتتعب وتفتح الباب لكثير من الأمراض، يجب عليك سيدتي، يجب أن تعتني بصحتك جيدًا أثناء الحمل، لحمايتها من اضطرابات جهاز المناعة والضعف والإرهاق العام.

العوامل المؤثرة على ضعف جهاز المناعة أثناء الحمل.

النوم والراحة

أكدت العديد من الدراسات أن هناك صلة قوية بين جهاز المناعة والنوم، لأن الحصول على قسط كافٍ من النوم يحمي بشكل كبير جهاز المناعة من التعب والضعف، ولأن عناصر البروتين لا تنتج إلا من خلال النوم الكافِيْ والصحي.

سوء التغذية

جهاز المناعة ضعيف للغاية، لأن نقص الفِيْتامينات والمعادن فِيْ الجسم يسهل على الأمراض اختراق جهاز المناعة، ومن أجل الحفاظ عليه وتقويته وجعله يعمل بانتظام فِيْ جميع الأوقات، يجب تناول الفاكهة والخضروات واللحوم والخضروات، وشرب الحَلْيب وتناول البيض، وذلك لتحسين القوة فِيْ الجسم وزيادة الفِيْتامينات.

تجنب التعب والإجهاد

وهذا يؤثر بشكل كبير على المرأة الحامل ويضعف جهازها المناعي، وتصبح عرضة للإرهاق وقلة المقاومة، ولأن الإجهاد يقلل من مقاومة جهاز المناعة، يجب ألا تتعرض المرأة الحامل للضغط والإرهاق، وتجنب العمل الشاق، وخذ فترات راحة كافِيْة طوال الوقت.

أعراض ضعف المناعة أثناء الحمل.

تختلف أعراض نقص المناعة من امرأة حامل إلى أخرى، ومن أشهر هذه الأمراض

أم لا أمراض الجهاز التنفسي، مثل الأنفلونزا ونزلات البرد.

فِيْ المركز الثاني برودة الأطراف مثل اليدين والقدمين والأنف نتيجة تورم الأوعية الدموية.

ثالث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغثيان وفقدان الشهِيْة.

حسب الغرف الإحساس بألم شديد فِيْ المفاصل، شعور بالتعب والضعف بشكل عام.

أنت سيدتي لحماية نفسك وجنينك بشكل كامل، انتبه جيدًا لصحتك وتغذيتك لتقوية جهاز المناعة لديك، وتجنب تناول الحَلْيب غير المعقم واللحوم غير المطهِيْة جيدًا، وتجنب التدخين تمامًا، لأن هذا يجعلك تنشر الكثير من الأمراض.، كَمْا أنه يضعف جهاز المناعة لديك، وعليك تعريض نفسك لأشعة الشمس يومياً، لأنه يحارب الالتهابات، ويقوي الجسم، ويزودك بالفِيْتامينات اللازمة لتحقيق صحة جيدة لك ولجنينك.