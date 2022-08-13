عوامل تحدد أسعار العقارات في السعودية

قال المتخصص العقاري خالد المبيض، إن سوق العقارات في المملكة شهد موجة من التصحيح الطبيعي والإيجابي، وهو أمر حتمي في جميع القطاعات والاقتصادات بسبب موجة التضخم.

الخبير العقاري خالد المبيض يوضح حقيقة الجدل بين المتخصصين العقاريين حول تراجع العقار MustafaHosny اللهم امين#MBCinAweek# MBC1 pic.twitter.com/7n2CJT6Svo

– في أسبوع MBC (MBCinaWeek) 13 أغسطس 2022

مشكلة التضخم

وتابع، خلال مداخلة على برنامج MBC في أسبوع على قناة MBC، أن مشكلة التضخم موجودة في جميع اقتصادات العالم بسبب كورونا وارتفاع تكاليف مواد البناء.

كما رفض المبيض تسمية ما حدث بالانهيار، لأن ما حدث هو موجة تصحيح طبيعية، خاصة وأن انخفاض عدد الصفقات متوقع مع زيادة أسعار الفائدة وقلة المشترين، وهو نتيجة طبيعية لـ مرحلة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والزيادات في أسعار مواد البناء ونزوح الأيدي تعمل مع ظهور فيروس كورونا.

العوامل التي تحدد أسعار العقارات

وحول العوامل التي تحدد أسعار العقارات، أشار المبيض إلى أن العرض والطلب يتصدران هذه العوامل، مشيرا إلى أن منتجات التمويل منخفضة التكلفة أدت إلى تحسن الطلب بشكل كبير وزيادة حجمه وتعزيزه. من ناحية أخرى، هناك معروض محدود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.