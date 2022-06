عوامل رعشة الشفاه

De nombreuses personnes souffrent de tremblements involontaires des lèvres, qui sont pour la plupart légers et non gênants, mais il ne faut en aucun cas les ignorer, surtout s’ils se reproduisent plus d’une fois.Quels sont les facteurs externes qui en sont السبب وهذا ما سنعرضه لكم بوضوح في هذا المقال.

ما هي العوامل الخارجية التي تسبب ذلك

تتسبب العديد من العوامل في حدوث رعشة في الشفاه، والتي في أغلب الأحيان لا تكون مقلقة ولا تتطلب ذلك، ولكن لا يجب تجاهل حالة الرعاش أبدًا، ومن أهم هذه العوامل

الإفراط في التدخين والاستهلاك المفرط للكحول وتعاطي المخدرات والمنشطات كذلك.

التعرض المفاجئ لعوامل نفسية مثل الصدمة النفسية، الشعور بالذعر والخوف، أو العصبية الشديدة.

يمكن أن يؤدي التعب والإرهاق إلى تهيج النهايات العصبية في الألياف العضلية المحيطة بالشفاه.

يشد عضلات الفك ويعاني من تشنجات عضلية.

تهيج العصب الوجهي نتيجة التعرض لإصابة وصدمة أو اضطراب عصبي نتيجة لأمراض معينة، مثل مرض السكري من النوع 2 أو أمراض المناعة الذاتية، مما يؤدي إلى تهيج النهايات العصبية في الألياف العضلية المحيطة بالجسم. الشفتين وظهور الهزات.

المعاناة من نقص بعض الأملاح المعدنية، مثل نقص البوتاسيوم أو الفوسفور أو الفوسفات مما يؤدي إلى اختلال في كيمياء الدم ويعرض الشفاه للخدر والرعشة.

التعرض لردود فعل تحسسية تؤدي إلى رعشة بالشفاه مثل الحساسية لعوامل خارجية مثل الحرارة والطفح الجلدي وتهيج الجلد أو لعوامل خارجية أو داخلية مثل التعرض للغثيان والقيء والشفتين والنهايات العصبية. قد تكون ألياف العضلات المحيطة بالشفاه حساسة نتيجة ارتداء أحمر الشفاه ومستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ودهون ضارة.

ضعف الدورة الدموية نتيجة تضيق الأوعية المحيطة بالشفاه أثناء الدورة الشهرية، مما يؤدي إلى الشعور بتنميل ووخز في الشفاه.