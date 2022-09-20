عودة أسطورة الاتحاد فِيْ 2022.. الأحمدي ينضم إلَّى فِيْنورد الهُولندي!

عاد النجم المغربي كريم الأحمدي إلَّى نشاط كرة القدم، حيث أعلن فِيْ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، انضمامه لنادي فِيْنورد الهُولندي، بعد شهُور قليلة من رحيله عَنّْ الاتحاد.

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المغربي كريم الأحمدي، 37 عاما، اعتزل كرة القدم فِيْ يناير 2022، بعد بقائه فِيْ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لأكثر من 3 سنوات، وتحديدا منذ وصوله من فِيْنورد فِيْ صيف 2022.

عودة أسطورة الاتحاد كريم الأحمدي إلَّى فِيْنورد من هُولندا

ونقلت صحيفة “fr12” الهُولندية عَنّْ النجم المغربي كريم الأحمدي قوله إنه أعلن بدء مسيرته التدريبية فِيْ كرة القدم بانضمامه رسميا إلَّى أكاديمية فِيْنورد الهُولندية.

وأوضح الأحمدي أنه انضم إلَّى شباب فِيْنورد لمتابعة أداء المدربين والتعلم منهم، مضيفًا “سأرى ما إذا كنت أستمتع بفعل ذلك بنفسي”.

وأكد أسطورة الاتحاد أن الفترة الطويلة التي قضاها فِيْ السعودية أتاحت له فرصة متابعة كل ما يتعلق بكرة القدم، مضيفاً أنه لهذا السبب يحب مشاهدة المباريات ثم تحليلها عبر وسائل الإعلام. دراسات تحليلية .

كريم الأحمدي يعتقد أنه يريد تدريب الناشئين الهُولنديين من فِيْنورد لمساعدتهم فِيْ طريقهم، حيث يجب على أحدهم أن يوجه اللاعبين حقًا إلَّى ما يدور حولهم فِيْ لعبة كرة القدم وما ينتظرهم. فِيْ المستقبل القريب أو البعيد.

كريم الأحمدي من أبرز أساطير كرة القدم فِيْ فِيْنورد، حيث ارتدى قميص الفريق فِيْ 3 ولايات مختلفة لمدة 10 سنوات، ابتداءً من عام 2008 وانتهاءً فِيْ عام 2022.