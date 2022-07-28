عودة أغنية “للي” لمحمد منير وأكرم حسني على “يوتيوب” بعد حذفها

عادت أغنية الفنان المصري محمد منير “لي” إلَّى موقع يوتيوب، الخميس، بعد يومين من حذفها. عَنّْ الاتهامات الموجهة إلَّى مؤلف الأغنية وملحنها أكرم حسني.

تصدرت أغنية “لي” أعلى نسبة تداول على موقع “يوتيوب”، خلال ساعات من عودتها لتحقق أرقامًا قياسية لعدد المشاهدات.

واحتفل الفنان أكرم حسني مؤلف وملحن الأغنية بمركزه الأول وشارك جمهُوره صوراً تكشف ذلك على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا بعودة الأغنية وانتشرت على نطاق واسع.

وتزامن ظهُور الأغنية على “يوتيوب” مع إعلان الكاتب والشاعر أكرم حسني أنه اتخذ إجراءات قانونية بحق من اتهموه بالسرقة، وأنه أثبت أن الأغنيتين من فولكلور الصعيد.

وكان أكرم حسني قد قال فِيْ مقابلة تلفزيونية “من الطبيعي أن يكون فِيْها تشابه، لأن لي وولد الهلالية فولكلور سعيدي، والفولكلور غير محمي بقانون حماية الملكية الفكرية لأنه تراث. . وهُو حق للناس، ويمكن لأي شخص استخدامه، وعادة ما ألجأ إلَّى جمعية المؤلفِيْن فِيْ عملي لأني أحصل على إذن من خلال المحامي، لكن التراث الشعبي الموروث لا يخضع لذلك، واعتبرته توفِيْر. “

جاء ذلك بعد أن اتهم الشاعر عادل صبري حسني بسرقة جزء من كلمات الأغنية من أغنية أخرى كتبها وغناها محمود المنسي بعَنّْوان “ولد الهلالية”.

قامت شركة إيديولوجي للإنتاج (التي يملكها حسني) بإزالة الأغنية فِيْ وقت لاحق، معلنة أن الإزالة جاءت بناء على طلب محمود المنسي.

وكان أكرم قد نفى مزاعم السرقة منذ البداية، وكتب على صفحته على فِيْسبوك الخميس الماضي أن “تشابه عبارة من الأغنية المكونة من 12 سطرا مع عبارة للشاعر لا تعَنّْي السرقة، بل السيل”. من الأفكار، وهُو أمر طبيعي.

وأضاف “عَنّْدما كتبت الأغنية كانت تتألف من 20 سطراً اختار الملك منها 12 سطراً وسجلها. لا أعتقد أن من كتب 20 سطراً سيبقى معه فِيْ جملة لسرقتها”. . “