عودة البوفيهات إلى مخيمات الحجاج ووجبات خفيفة على مدار الساعة

أكد رئيس إحدى شركات حجاج الداخل، محمد البكري، عودة البوفيهات إلى معسكرات الحجاج، بعد أن تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا، كاشفا عن وجود وجبات خفيفة على مدار 24 ساعة.

فيديو | مسئول عن احدى شركات حجاج الداخل من # النشرة التاسعة لا اشتراطات للحجاج … وعودة البوفيهات لمعسكرات الحجاج بعد إلغائها بكورونا # سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/luqlmqwFNj

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 3 يوليو 2022

لا يشترط للمطوفين.

وأوضح البكري، في حديثه لقناة الإخبارية، أنه لا توجد متطلبات للحجاج، وعودة البوفيهات إلى معسكرات الحجاج بعد إلغائها بسبب كورونا، والتغذية هذا العام مختلفة تماما عما كانت عليه من قبل، حيث أن بدأت الاستعدادات لموسم الحج من نهاية الموسم الماضي، وبدأنا بمعالجة السلبيات ومحاولة تفاديها ومواصلة هذا العمل حتى بعد انتهاء شهر رمضان.

تعقيم الأسرة والأدوات

وأشار إلى أنه لا تزال هناك بعض الأشياء والإمدادات التي يجب تخزينها ؛ حيث يبقون في أماكنهم في المستودعات حتى لا تتضرر بالفرشات ويوضعون على السجاد، ويتم وضعهم شيئًا فشيئًا كما ينبغي، مما يبرز أن الأسِرَّة وأدوات التعقيم يستخدمها الحجاج. لأول مرة.

وأضاف أن الرجال لديهم غرف طعام وللنساء بوفيهات في أماكنهم حتى لا يضطروا إلى الصعود والنزول.