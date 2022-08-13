“عودة الخائن”.. النفِيْعي يعين نجم الاتحاد فِيْ منصب كبير داخل الأهلي

فِيْ مفاجأة كبرى، اقترب ماجد النفِيْعي رئيس النادي الأهلي من التعاقد مع أحد نجوم الاتحاد السابقين. لشغل منصب رفِيْع المستوى فِيْ فريق كرة القدم الأول.

الأهلي يعاني من أزمات إدارية ومالية وفنية .. أدى إلَّى “هبوط” فريق كرة القدم الأول إلَّى الدوري الأصفر ؛ فِيْ حَقيْقَة تاريخية مروعة.

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وطالبت جماهِيْر قلعة الراقي، منذ الهبوط، بـ “خروج” النفِيْعي وعدد من كبار المسؤولين ؛ على رأسهم المدير التنفِيْذي موسى المحياني.

يحتل الاتحاد مكانة مهمة فِيْ النادي الأهلي

وبحسب صحيفة البلاد، بدأت إدارة الأهلي مفاوضات مكثفة. للتعاقد مع النجم العالمي السابق عبدالله الواكد.

وكشفت الصحيفة أن نصيحة ماجد النفِيْعي عرضت على الواكد (46 عاما) تولي منصب مدير كرة القدم للفريق الأول.

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بدأ الواكد مسيرته الاحترافِيْة فِيْ نادي الشباب، قبل أن ينتقل إلَّى الأهلي الذي لعب فِيْ صفوفه فِيْ موسم 2002-2003.

إلا أن النجم الدولي السابق فاجأ الشارع السعودي، فِيْ صيف 2003، بـ “التحول” من الأهلي إلَّى منافسه نادي الاتحاد، حيث لعب لمدة 4 سنوات، قبل أن يختم مسيرته فِيْ النصر.

جدير بالذكر أن شريحة كبيرة من جمهُور الأهلي يرفضون فكرة التعاقد مع الواكد الذي وصفوه بـ “الخائن” بعد انتقاله إلَّى الاتحاد.