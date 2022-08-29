عودة “الراين”.. الحياة تدب من جديد بشريان التجارة الألماني

قال سماسرة وتجار سلع، يوم الاثنين، إن منسوب المياه فِيْ نهر الراين بألمانيا ارتفع بعد هطول الأمطار فِيْ نهاية هذا الأسبوع.

وبعد سقوط تلك الأمطار، تجاوزت هذه المستويات المستويات التي تسببت فِيْ أزمات فِيْ وقت سابق من شهر أغسطس، لكنها قد تنخفض مرة أخرى هذا الأسبوع، بحسب رويترز.

تأخر الشحنات

أدت درجات الحرارة المرتفعة وقلة هطول الأمطار لأسابيع إلَّى استنزاف النهر، وهُو الشريان التجاري لألمانيا، مما تسبب فِيْ تأخير الشحنات وارتفاع تكاليف الشحن.

أدى انخفاض منسوب المياه إلَّى تقييد شحن البضائع على طول نهر الراين، الذي يمتد لمسافة 800 ميل من جبال الألب السويسرية إلَّى بحر الشمال ؛ تضيف هذه النكسة الأخيرة إلَّى الصعوبات اللوجستية التي يواجهها الشاحنون بالفعل.

وقال خبراء اقتصاديون إن مثل هذا الاضطراب قد يقلل النمو الاقتصادي فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا هذا العام بمقدار نصف نقطة مئوية.

بلغ منسوب المياه فِيْ كاوب بوينت، بالقرب من كوبلنز، 1.04 متر يوم الاثنين، بزيادة سبعة سنتيمترات خلال النهار، وحافظ على ارتفاعه مؤخرًا بعد انخفاضه إلَّى 32 سم فقط فِيْ وقت سابق فِيْ أغسطس.

تحتاج السفن إلَّى مستوى مياه يبلغ حوالي 1.5 متر فِيْ كاوب للإبحار بأحمال كاملة.

واحد قال السماسرة.

طريق الشحن الرئيسي

نهر الراين هُو طريق شحن رئيسي للسلع، بما فِيْ ذلك الحبوب والمعادن والفحم والمنتجات البترولية، بما فِيْ ذلك وقود التدفئة.

يعتبر أيضًا أهم نهر فِيْ أوروبا الغربية، ويمر عبر منطقة صناعية ألمانية، من بين أماكن أخرى، ومن المفترض أن يتم نقل أكثر من 300 مليون طن من البضائع إلَّى مياهه كل عام.

يمكن للسفِيْنة النهرية عادة أن تحمل حوالي 1000 طن من القمح، على سبيل المثال، الأمر الذي يتطلب حوالي 40 شاحنة لنقل نفس الكَمْية من البضائع.

بسبب انخفاض منسوب المياه، يمكن للقوارب أن تحمل فقط حوالي ثلث حمولتها المعتادة حتى بداية هذا الأسبوع، فِيْ حين أن هناك مناطق لا تستطيع السفن المرور خلالها بسبب الجفاف.

ارتفعت أسعار الشحن النهري خلال الأسابيع الماضية، مما يعَنّْي أن تسليم الشاحنات أصبح أرخص، لكن الأسعار ارتفعت منذ بداية هذا الأسبوع، لكن أكبر أزمة هِيْ نقص سائقي الشاحنات فِيْ ألمانيا مع وجود العديد من العمال فِيْ أيام العطلات.