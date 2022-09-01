عودة الشهراني.. الهلال يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الفتح

استأنف الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، اليوم الخميس، تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة نظيره الفتح، فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان للمحترفِيْن، للموسم الرياضي 2022-2023.

ويزور الهلال نظيره الفتح الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشان فِيْ السعودية.

وتغلب الهلال على الفِيْحاء بهدفِيْن دون رد فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي.

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وبدأت التدريبات بأثر رجعي للاعبين الذين شاركوا أمس فِيْ مباراة الهلال والفِيْحاء، فِيْما خضع باقي اللاعبين لتدريبات بدنية وفنية، إلَّى جانب مناورة فنية لسلامة اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا. . الفريق القديم فِيْ النادي.

وفِيْ السياق ذاته، اختتم ياسر الشهراني الظهِيْر الأيسر للنادي برنامجه التأهِيْلي للمشاركة فِيْ التدريبات الجماعية، وشارك عبد الإله المالكي فِيْ جزء من المناورة، بشرط أن تكون مشاركته فِيْ التدريبات الجماعية تدريجية.

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